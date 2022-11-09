В России существенно вырастет тариф на газ

Об этом сообщают российские СМИ.

Федеральная антимонопольная служба России приняла решение о том, что цена тарифа на газ с 1 декабря должна повыситься на 8,7%.

Подробностей пока нет.

В среду, 9 ноября, в российской Казани произошел масштабный пожар.

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