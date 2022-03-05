В России студентов заставляют записывать фейковые видео в поддержку захватчиков
Оккупанты запускают очередную волну бессмысленных фейков, чтобы оправдать агрессию в Украине. Теперь студентов российских вузов заставляют записывать видео в поддержку захватнических действий российских войск
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны, передает Еспресо.TV.
"Студентов российских вузов заставляют записывать видео в поддержку захватнических действий российских войск. Молодежи раздают "шпаргалки", с которых нужно прочесть хвалебный текст", - говорится в сообщении.
Отмечается, что таким образом, враг надеется поднять моральный дух населения и снизить градус протестных настроений внутри страны.
- Напомним, Россия подготовила фейк о "секретной украинско-американской тюрьме" для пленных оккупантов.
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