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В России столкнулись два военных вертолета, есть по меньшей мере один погибший

28 апреля, 2022 четверг
17:46
Мир

В Саратовской области в воздухе столкнулись два вертолета

Об этом сообщает "Медуза", со ссылкой на ТАСС и РИА Новости.

РИА Новости пишет, что оба вертолета были учебными. ТАСС сообщает, что, по предварительным данным, они были военными, один из них принадлежал военной базе в поселке Соколовой. По информации ТАСС, вертолеты столкнулись во время учебного полета.

После столкновения один вертолет упал, второй смог вернуться на аэродром. На борту первого вертолета находились три человека. Один из них погиб, второй пострадал, третьего пока ищут, сообщил начальник оперативно-диспетчерского центра Единой дежурно-диспетчерской службы Саратова Роман Стирбавичюс.

По словам источника ТАСС, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

Мэр Саратова Михаил Исаев заявил о падении вертолета "Ансат", совершавшего учебный полет из поселка Соколовой. Он подчеркнул, что "вертолет был один, столкновения с другим летательным аппаратом не было".

Но Центральный военный округ позже подтвердил "сближение" двух вертолетов во время учебно-тренировочных полетов на аэродроме в Саратовской области.

"В результате один из [вертолетов] получил повреждение и совершил жесткую посадку. Один член экипажа погиб. Второй вертолет совершил посадку в штатном режиме", — цитирует заявление округа РИА "Новости".

  • Отметим, что ВСУ регулярно уничтожают российские вертолеты. Так 26 апреля были сбиты два вражеских вертолета Ка-52 "Аллигатор", а всего с начала широкомасштабного вторжения России уже приземлено 155 вертолетов ВСУ РФ.

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Россия
авиакатастрофа
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