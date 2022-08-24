English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир В России среди дня неизвестный бросил два "коктейля Молотова" в помещение Орловской администрации

В России среди дня неизвестный бросил два "коктейля Молотова" в помещение Орловской администрации

24 августа, 2022 среда
13:41
Мир

В Орле неизвестный напал на здание администрации области, бросив два "коктейля Молотова"

Об этом пишет телеграмм-канал "База".

Нападение произошло около 8 утра. Неизвестный мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью во входные двери областной администрации

По словам губернатора области Андрея Кличкова, пожар удалось быстро потушить, но при этом пострадал один из сотрудников, ему понадобилась помощь врачей.

В сети впоследствии появилось видео момента атаки на здание администрации Орловской области.

Неизвестный мужчина подъехал к зданию на велосипеде, остановился и бросил во входную дверь два "коктейля Молотова" — первый не вспыхнул, а вот после второго начался небольшой пожар, который быстро потушили сотрудники администрации. Один человек пострадал, ему уже оказали помощь. Нападающего ищет полиция.

  • Отметим, что после 24 февраля в России стали регулярными поджоги военкоматов, сделанные по такой же схеме. Неизвестные бросают "коктейли Молотова" и убегают. По состоянию на середину мая таких случаев было 11 человек.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
Читайте также:
22 августа, 2022 понедельник
"У Шольца лопнуло терпение, и он начал говорить откровенно: Путин хочет новый пакт Молотова – Риббентропа", – Климкин
24 августа, 2022 среда
В Днепре прогремели взрывы
22 августа, 2022 понедельник
Бойцы полка "Азов", освобожденные из российского плена, дали пресс-конференцию
Киев
+33°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.48
    Покупка 39.48
    Продажа 40.33
  • EUR
    Покупка 39.41
    Продажа 40.45
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
24 августа
15:10
Обновлено
Джо Байден
Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине почти на $3 млрд
15:02
Уайлдер назвал фаворита супербоя Усик - Фьюри
14:58
В Черном море маневрируют 10 вражеских судов, из них 5 - носители ракет "Калибр", - ОК "Юг"
14:56
Лидеры ключевых институтов ЕС поздравили украинцев с Днем Независимости
14:47
Эксклюзив
Наступление с территории Беларуси на сегодня невозможно, - советник министра МВД Денисенко
14:35
Украинские звезды поздравили слушателей новыми композициями ко Дню Независимости
14:33
Алексей Резников
Washington Post обнародовал содержание ультиматума, которое Шойгу передал Резникову вскоре после вторжения
14:32
Подоляк
"Эта клоунада пропитана кровью, зафиксирована и будет иметь конкретные последствия": Подоляк о поздравлении Лукашенко
14:29
Стала доступна автоматическая регистрация ООО на портале Дия
14:29
Эксклюзив
Роман Бессмертный
После Помаранчевой революции стало очевидно, что кремль не уймется, - дипломат Бессмертный
14:11
На фото человек, работающий за компьютером
Украинские хакеры взломали сайт компании Right Line, сотрудничавшей с российскими банками
14:06
Эксклюзив
Главным направлением давления на Донбассе является Авдеевское, – офицер ВСУ Трегубов
14:04
Армия РФ деградировала, перспективы мрачные: в Британии подвели итоги полугодовой войны в Украине
14:00
Первый военный фильм с момента полномасштабного вторжения: в День Независимости в прокат выходит лента "Снайпер. Белый ворон"
13:55
Обновлено
Захватчики попали в инфраструктуру Миргорода Полтавской области
13:54
Стало известно, в какую корзину попал "Шахтер" во время жеребьевки Лиги чемпионов
13:51
США и Украина
Более половины американцев считают, что США должны поддерживать Украину, пока не прекратится война, - опрос
13:42
Brickmania Toys ко Дню Независимости показала украинских героев в стиле LEGO
13:31
Зацитировал Тараса Шевченко: генсек НАТО поздравил Украину с Днем Независимости
13:17
Эксклюзив
F-16
Изменить ход войны может только натовская авиация, - военный эксперт Черник
13:15
"Мы будем с Украиной до победы": президент Литвы поздравил Украину с Днем Независимости
13:12
В украинской разведке оценили риск наступления из Беларуси
13:10
ЕСПЧ
ЕСПЧ обязал Россию обеспечить права пленных защитников Мариуполя
13:02
Инфографика
доллар, валюта
Курс валют на 23 августа: сколько стоят доллар и евро на черном рынке
13:00
Эксклюзив
Сергей Фурса
Для того чтобы Европе нормально пройти зиму, нужно сократить потребление энергии на 10%, - инвестбанкир Фурса
12:52
"Дань уважения украинскому народу": оркестр шотландской гвардии поздравил Украину с Днем Независимости песней "Стефания"
12:47
Папа Римский заявил, что российская пропагандистка Дарья Дугина является одной из "невинных, убитых из-за войны"
12:41
Украинские нацгвардейцы завоевали три "золота" на международных соревнованиях Warrior Games-2022
12:40
В Донецке горит торговый центр, площадь пожара – более 5 тыс. кв. м
12:24
Эксклюзив
Александр Зинченко
До 2032 года мы не увидим РФ в действующих границах, – историк Зинченко
12:23
"Восхищаюсь стойкостью и смелостью украинцев": посол Британии Симмонс поздравила украинцев с Днем Независимости
12:16
Глава МИД Португалии Жуан Кравиньо прибыл с визитом в Киев
12:11
"Да здравствует независимая Украина": Дуда поздравил украинцев с праздником
12:05
Обновлено
Оккупанты обстреляли Харьковщину, ранены мирные жители
12:01
Над Черкасщиной украинская ПВО сбила российскую ракету
11:59
Ломаченко перевез семью в США
11:59
"Согласны с канцлером Германии": глава МИД Венгрии Сиярто выступил против запрета шенгенских виз для россиян
11:49
Обновлено
Из-за ДТП в Кировоградской области 11 поездов опаздывает. Список
11:39
"Мы Херсон": глава ОВА призвал присоединиться к акции поддержки украинцев на оккупированных территориях
11:33
СБУ помешала ФСБ устроить в Украине постановительные "акции протеста" к 24 августа
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV