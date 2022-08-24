Об этом пишет телеграмм-канал "База".

Нападение произошло около 8 утра. Неизвестный мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью во входные двери областной администрации

По словам губернатора области Андрея Кличкова, пожар удалось быстро потушить, но при этом пострадал один из сотрудников, ему понадобилась помощь врачей.

В сети впоследствии появилось видео момента атаки на здание администрации Орловской области.

Неизвестный мужчина подъехал к зданию на велосипеде, остановился и бросил во входную дверь два "коктейля Молотова" — первый не вспыхнул, а вот после второго начался небольшой пожар, который быстро потушили сотрудники администрации. Один человек пострадал, ему уже оказали помощь. Нападающего ищет полиция.

Отметим, что после 24 февраля в России стали регулярными поджоги военкоматов, сделанные по такой же схеме. Неизвестные бросают "коктейли Молотова" и убегают. По состоянию на середину мая таких случаев было 11 человек.

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