В России спасатели нашли обломки пропавшего военного самолета Ан-26
Российские спасатели нашли обломки самолета военного самолета Ан-26, пропавшего под Хабаровском
Об этом сообщают росСМИ.
Под Хабаровском нашли обломки пропавшего с радаров 22 сентября самолета Ан-26, на борту которого находился экипаж из шести человек.
"Обломки обнаружены в месте, где ведутся поиски", - говорится в сообщении.
Ан-6 исчез с радаров в 38 км от аэропорта Хабаровска, в районе заповедника Хехцире. Самолет совершал облет систем навигационного радионагляду.
О местонахождении и состоянии экипажа сведений пока нет.
ГУ МЧС РФ отмечает: "Сейчас решается вопрос о направлении туда наземной группировки спасателей и, возможно, из воздуха туда можно будет десантироваться. Но место труднодоступное: там лес, и ровной площадки, куда бы сел вертолет, нет".
- Напомним, 22 сентября самолет Ан-26 примерно в 40 километрах от Хабаровска исчез с радаров и перестал выходить на связь. На самолете была воздушная лаборатория, экипаж занимался проверкой наземных средств связи и радиолокационного оборудования в Хабаровском крае. На борту находились шесть человек.
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