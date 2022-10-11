В России соцсети Facebook и Instagram внесли в список террористических организаций

Об этом сообщает Радио Свобода .

Как отмечается, в марте под запрет попали также принадлежащие Meta соцсети Facebook и Instagram, но не мессенджер WhatsApp, поскольку он "не осуществляет публичное распространение информации". За пользование социальными сетями гражданам и организациям наказание не грозит.

Сегодня, 11 октября, эти две соцсети попали в список террористических организаций.

У лиц и организаций, попавших в список Росфинмониторинга, блокируют все счета и банковские карты. В настоящее время в перечне уже 534 организации, которые ведомство считает причастными к экстремизму или терроризму.

Напомним, Meta удалила более 1 000 российских фальшивых аккаунтов, поддерживавших войну в Украине