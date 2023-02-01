В России сообщили об обстреле нефтепровода "Дружба" в Брянской области

Официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин рассказал ТАСС, что станция используется при пиковых нагрузках в разовом режиме. Последний раз НПС включалась в прошлом году на несколько часов.

"В результате попадания снаряда по территории станции пострадавших нет, повреждения устраняются силами ремонтной бригады. Нефтепровод "Дружба" работает в штатном режиме", - заявил Демин.

В экстренных службах уточнили, что боеприпас упал в поле в Новозыбковском районе Брянской области. "Взрыв боеприпаса произошел во вторник в чистом поле у поселка Мамай, в нефтепровод не попали", - сказал источник РИА Новости.

Телеграм-канал Mash пишет, что удар по нефтепроводу нанесла Украина ракетой "Точка-У".

На месте была зафиксирована воронка диаметром 20 метров. Сама НПС повреждена в незначительной степени, там временно нет электричества.

Маршрут нефтепровода "Дружба" проходит от Альметьевска до Брянска, затем до белорусского Мозыря, после чего разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии). .

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