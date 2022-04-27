В России сообщили о взрывах в небе над Воронежем

Об этом сообщают российские СМИ.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Советского района Воронежа проинформировало, что в городе произошло два взрыва.

"Было два "хлопка" в районе микрорайона Шилово", - сказал оперативный дежурный управления.

В местных соцсетях пишут, что в микрорайоне Шилово дважды, возможно, сработала система противовоздушной обороны.

Воронеж расположен примерно в 280 км от границы с Украиной.

4 марта в селе Теткино, расположенном на территории Курской области Российской Федерации, взорвался склад с боеприпасами.

1 апреля в российском Белгороде произошел пожар на нефтебазе.

25 апреля в Брянске произошли взрывы и вспыхнула нефтебаза .

27 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе раздались взрывы из-за пожара на складе боеприпасов.

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