В России сообщили о взрывах в небе над Воронежем
В небе над российским городом Воронеж, в 280 км от границы с Украиной, произошло два взрыва
Об этом сообщают российские СМИ.
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Советского района Воронежа проинформировало, что в городе произошло два взрыва.
"Было два "хлопка" в районе микрорайона Шилово", - сказал оперативный дежурный управления.
В местных соцсетях пишут, что в микрорайоне Шилово дважды, возможно, сработала система противовоздушной обороны.
Воронеж расположен примерно в 280 км от границы с Украиной.
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