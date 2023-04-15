В России сообщили о возобновлении прямого авиасообщения с Грузией

Об этом сообщают российские СМИ.

Сначала представители аэропорта назвали появление рейса в расписании "технической ошибкой".

Однако позже подтвердили, что на следующей неделе из Москвы в Тбилиси запустят ежедневный прямой рейс авиакомпании Georgian Airways. Вылет запланирован на 11:45. Время в пути составит около 2,5 часов.

Руководитель грузинского авиаперевозчика Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявил СМИ, что конкретной даты возобновления воздушного сообщения России и Грузии пока нет.

"Ждем от правительства России указа о возобновлении воздушного сообщения. Грузия не прекращала воздушное сообщение и не может самостоятельно его восстановить", - сказал он.

Агентство гражданской авиации Грузии в комментарии Rustavi2. заявила российская сторона не обращалась с просьбой о возобновлении прямого авиасообщения.

"Мы решительно заявляем, что прямое регулярное авиасообщение между Грузией и Россией не осуществляется и статус-кво указанной ситуации не изменился. Также хотим отметить, что российская сторона не обращалась с просьбой о возобновлении регулярного авиасообщения", - говорится в заявлении.

На момент публикации рейса Москва – Тбилиси нет в расписании ни аэропорта "Внуково", ни авиакомпания Georgian Airways.

Отметим, что авиасообщение между Россией и Грузией прервано с лета 2019 по инициативе российской стороны. Причиной санкций со стороны РФ явилось обострение отношения после выступления российских политиков в парламенте Грузии. В частности, выступление депутата Сергея Гаврилова с места спикера вызвало массовые протесты, в первый же день вылившиеся в штурм парламента.