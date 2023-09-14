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Обновлено

В России сообщили о ряде атак беспилотников в двух областях и обвинили в них Украину

14 сентября, 2023 четверг
01:00
Война с Россией

Министерство обороны России заявило, будто вечером 13 сентября и ночью 14 сентября силы ПВО сбили беспилотники в Брянской и Белгородской областях

Об этом говорится в сообщении минобороны РФ по телеграмме.

В министерстве заявили , что "киевский режим попытался атаковать объекты на территории РФ с помощью беспилотника, который был уничтожен российскими средствами ПВО над Белгородской областью". Произошло это около 21:30. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков добавил, что цели сбили над селом Тулянка.

А уже около 22:00, по версии минобороны РФ, была пресечена еще одна "попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". На этот раз российская противовоздушная оборона вроде бы сработала над территорией Брянской области и якобы уничтожили 2 беспилотника.

Также о том, что силы российской ПВО сбили два беспилотных летательных аппарата над Унецким районом в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. И также обвинил в атаке Украину.

Уже ночью 14 сентября минобороны РФ написало о еще одной вроде бы атаке БПЛА на Брянщину около 00:10. В министерстве отчитались, что там якобы летели еще два беспилотника, которые сбили "очередными средствами ПВО".

Следовательно в министерстве написали об очередной атаке на ту же Брянскую область - якобы в 00:30. На этот раз россияне сообщили об одном беспилотнике и его "успешном сбитии"

Ни в одном из случаев чиновники и министерство не сообщали о пострадавших и разрушениях.

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Россия
безпілотник
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