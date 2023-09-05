В России сообщили о сбитии летевших на Москву дронов

Об атаке беспилотников сообщило минобороны РФ, информирует ТАСС.

Минобороны РФ уверяет, что беспилотники уничтожены в небе над Калужской и Московской областями.

Традиционно в их запуске военные РФ обвинили Украину.

Мэр Москвы Сергей Собянин дополнил , что атака была направлена на столицу РФ:

"Сегодня ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья, пытавшиеся совершить атаку на Москву".

Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет, добавил городской голова.

Издание "База" информирует, что в московском аэропорту "Внуково" и других аэропортах столицы РФ объявлен сигнал "Ковер". Задержаны многие рейсы на вылет и на прилет.

Собянин сообщил , что, по предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА в Истринском районе Подмосковья поврежден бытовой объект.

Впоследствии Собянин добавил , что силами ПВО был уничтожен еще один беспилотник в Тверской области в районе Завидово. Он также летел в направлении Москвы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Губернатор Калужской области Шапша рассказал , что жертв и разрушений в результате уничтожения БПЛА над регионом нет.

Как пишет телеграмм-канал Brief, на территории Завидового в Тверской области, где упал сбитый беспилотник, находится государственная резиденция президента РФ.

И еще издание отмечает , что в эту ночь дроны в Москву летели с северо-запада, то есть со стороны Балтийского моря.