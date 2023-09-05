В России сообщили о сбитии летевших на Москву дронов
В России сообщили, что ПВО удалось сбить летевшие на Москву беспилотники. В аэропортах отменены рейсы
Об атаке беспилотников сообщило минобороны РФ, информирует ТАСС.
Минобороны РФ уверяет, что беспилотники уничтожены в небе над Калужской и Московской областями.
Традиционно в их запуске военные РФ обвинили Украину.
Мэр Москвы Сергей Собянин дополнил , что атака была направлена на столицу РФ:
"Сегодня ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья, пытавшиеся совершить атаку на Москву".
Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет, добавил городской голова.
Издание "База" информирует, что в московском аэропорту "Внуково" и других аэропортах столицы РФ объявлен сигнал "Ковер". Задержаны многие рейсы на вылет и на прилет.
Собянин сообщил , что, по предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА в Истринском районе Подмосковья поврежден бытовой объект.
Впоследствии Собянин добавил , что силами ПВО был уничтожен еще один беспилотник в Тверской области в районе Завидово. Он также летел в направлении Москвы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Губернатор Калужской области Шапша рассказал , что жертв и разрушений в результате уничтожения БПЛА над регионом нет.
Как пишет телеграмм-канал Brief, на территории Завидового в Тверской области, где упал сбитый беспилотник, находится государственная резиденция президента РФ.
И еще издание отмечает , что в эту ночь дроны в Москву летели с северо-запада, то есть со стороны Балтийского моря.
- Напомним, утром 4 сентября минобороны РФ сообщило о якобы двух сбитых украинских беспилотниках.
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