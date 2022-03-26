В России сняли с должности командующего первой танковой армией, - журналист Цымбалюк

Журналист Роман Цымбалюк сообщил об этом в своем Facebook.



Киселя сняли с должности из-за огромных потерь и провала "операции" в Украине.



"В связи с провалом операции и неспособностью достичь поставленных целей, привлечению к боевым действиям на Украине военнослужащих срочной службы, а также наличие громадных потерь среди личного состава, был снят с должности командующий 1 танковой армии (в/ч 11161, Баковка) Западного военного округа генерал-лейтенант Кисель Сергей Александрович. Напомним, что ранее, также был снят с должности заместитель командующего 1 танковой армии", - написал Цымбалюк.

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