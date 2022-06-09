Об этом говорится в комментарии Крутских, опубликованном на сайте российского МИД.

"Удар (кибератак) испытывают государственные учреждения, объекты критической и социальной инфраструктуры, хранилища личных данных наших граждан и иностранцев, проживающих в России. Ответственность за диверсии берут на себя официальные лица в США и Украине. Именно там наотрез отказываются производить международно- правовые устои. Они, похоже, не вполне осознают, насколько опасны агрессивность и поощрение бандитизма в сфере информационной безопасности", – заявил представитель МИД.

Он добавил, что, по данным Москвы, кибератаки против России совершают более 65 тысяч "диванных" хакеров.

"Не сомневайтесь, что агрессивные действия Россия без ответа не оставит. Как и где - узнаете по факту. Все наши шаги будут носить выверенный, точечный характер в соответствии с нашим законодательством и международным правом", - подчеркнул Крутских.

Чиновник отметил, что в операциях против России привлечены 22 хакерские группировки, наиболее активны среди которых IT-army of Ukraine (Украина), GhostClan (США), GNG (Грузия), Squad303 (Польша).

"Милитаризация Западом информационного пространства, попытки превратить его в арену межгосударственного противостояния многократно увеличили угрозу прямого военного столкновения с непредсказуемыми последствиями. Еще раз хочу повторить тем, до кого не доходит сразу: бесконтрольная раздача "виртуального оружия" и поощрение его применения" , – добавил он.

Напомним, вчера, 8 июня, хакеры "взломали" радио "Коммерсант" в России и запустили антивоенный и украинский контент. Играл гимн Украины, антивоенные песни (например, Максима Покровского из "Ногу свело") и "Красная калина".

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