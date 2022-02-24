В России СМИ обязали использовать информацию о войне с Украиной только из "официальных российских источников"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на сайт регулятора.



Роскомнадзор сообщил, что за распространение "заведомо ложной информации" СМИ грозит административный штраф до 5 млн рублей. Регулятор может также блокировать подобные материалы.



"Именно российские официальные информационные источники располагают и распространяют достоверную и актуальную информацию", - написали в Роскомнадзоре.

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