Об этом сообщает телеграмма-канал ЧТД.

Во втором сезоне "Вампиров средней полосы" не будет актрисы Екатерины Кузнецовой – она играла главную роль Анны Остроумовой в первом сезоне.

Эту роль теперь исполнит российская артистка Анастасия Стежко. Видеосервис Start, занимающийся съемками сериала, не комментировал уход Кузнецовой.

Причиной такого решения стало то, что в самом начале войны она сообщила в Instagram, что уехала в родной город — Киев, где живет ее семья: "Я украинка и всегда этим гордилась и горжусь".

Екатерина Кузнецова родилась в Украине, но в России жила с 2011 года. Она дочь известного футболиста "Динамо" Киева Сергея Кузнецова и легкоатлетки Аллы Борисенко.

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