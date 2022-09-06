В России сменили исполнительницу главной роли в сериале – она украинка и выступила против войны
В конце февраля Екатерина Кузнецова вернулась в Киев и выступила против войны
Об этом сообщает телеграмма-канал ЧТД.
Во втором сезоне "Вампиров средней полосы" не будет актрисы Екатерины Кузнецовой – она играла главную роль Анны Остроумовой в первом сезоне.
Эту роль теперь исполнит российская артистка Анастасия Стежко. Видеосервис Start, занимающийся съемками сериала, не комментировал уход Кузнецовой.
Причиной такого решения стало то, что в самом начале войны она сообщила в Instagram, что уехала в родной город — Киев, где живет ее семья: "Я украинка и всегда этим гордилась и горжусь".
Екатерина Кузнецова родилась в Украине, но в России жила с 2011 года. Она дочь известного футболиста "Динамо" Киева Сергея Кузнецова и легкоатлетки Аллы Борисенко.
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