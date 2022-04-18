Об этом Алексей Данилов заявил во время общенационального телемарафона.



Если это действительно так (если Пригожин таки приехал в зону боевых действий. - Ред.), то, считает Данилов, военные дела у оккупантов "плохи".



"Я не могу это подтвердить, потому что мы окончательно еще не выяснили эти обстоятельства. Но если повар Путина уже находится здесь, то у них плохие дела", - сказал секретарь СНБО.

Напомним, сегодня, 18 апреля, Данилов сообщил , что у России еще "к черту" ракет, могут "делать нам нервы".

Он также рассказал , что россияне предприняли попытки наступления на Востоке.