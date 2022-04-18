"В России скверные дела", - Данилов прокомментировал вероятный приезд "повара Путина" на Донбасс
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны не подтвердил, что пропагандист и владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин, известный как "повар Путина", находится на Востоке
Об этом Алексей Данилов заявил во время общенационального телемарафона.
Если это действительно так (если Пригожин таки приехал в зону боевых действий. - Ред.), то, считает Данилов, военные дела у оккупантов "плохи".
"Я не могу это подтвердить, потому что мы окончательно еще не выяснили эти обстоятельства. Но если повар Путина уже находится здесь, то у них плохие дела", - сказал секретарь СНБО.
- Напомним, сегодня, 18 апреля, Данилов сообщил , что у России еще "к черту" ракет, могут "делать нам нервы".
- Он также рассказал , что россияне предприняли попытки наступления на Востоке.
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