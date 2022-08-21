В России силовики возмущены проведением "танкового биатлона", - британская разведка

Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.

"19 августа 2022 года Гиркин неохотно опубликовал похвалу поведения президента Зеленского во время войны. Он сравнил это с ситуацией в России, где "в конце шестого месяца войны по-прежнему играем в танковый биатлон и проводим фестивали военных оркестров", - говорится в сообщении .

Ранее Гиркин неожиданно похвалил Зеленского. Бывший главарь боевиков "ДНР" отметил, что, несмотря на то, что считает Зеленского "редкой мерзостью", он не скрылся и смог получить оружие от НАТО.

"А у нас? А у нас в конце 6-го месяца войны (не говоря уже о восьми предыдущих годах) раззолоченные петухи по-прежнему играют в танковые биатлоны и проводят фестивали военных оркестров. Вот и спрашивается: "А кто здесь клоун? "- написал Гиркин.

Танковый биатлон – громкое кульминационное событие Российских армейских международных игр, которые, как и в предыдущие годы, на прошлой неделе прошли под Москвой.

"Значительная часть российских военных и специалистов по безопасности, вероятно, считает, что нецелесообразно продолжать привлекать силы к военным церемониальным мерам в мирное время, пока российские войска продолжают нести большие потери в Украине", - считают британские аналитики.

Известно, что танковый биатлон – механизированное военно-спортивное соревнование, проводимое российской армией в рамках ежегодных Международных армейских игр. Он подразумевает комплексную подготовку экипажей танков, включая навыки прохождения пересеченной местности в сочетании со способностью вести точный и быстрый огонь при выполнении маневров. В то же время, уже несколько чемпионов танкового российского биатлона погибли во время вторжения в Украину.

20 августа на Крещатике устроили "парад" уничтоженной российской техники.

21 августа офицер ВСУ Анатолий Штефан сообщил, что в Украине ликвидирован российский старший лейтенант Петр Фарнин. "Старший лейтенант Петр Фарнин сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - подчеркнул он.

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