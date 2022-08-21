В России силовики возмущены проведением "танкового биатлона", - британская разведка
Бывший офицер ФСБ и министр в самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин раскритиковал командование из-за проведения "танкового биатлона" под Москвой
Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.
"19 августа 2022 года Гиркин неохотно опубликовал похвалу поведения президента Зеленского во время войны. Он сравнил это с ситуацией в России, где "в конце шестого месяца войны по-прежнему играем в танковый биатлон и проводим фестивали военных оркестров", - говорится в сообщении .
Ранее Гиркин неожиданно похвалил Зеленского. Бывший главарь боевиков "ДНР" отметил, что, несмотря на то, что считает Зеленского "редкой мерзостью", он не скрылся и смог получить оружие от НАТО.
"А у нас? А у нас в конце 6-го месяца войны (не говоря уже о восьми предыдущих годах) раззолоченные петухи по-прежнему играют в танковые биатлоны и проводят фестивали военных оркестров. Вот и спрашивается: "А кто здесь клоун? "- написал Гиркин.
Танковый биатлон – громкое кульминационное событие Российских армейских международных игр, которые, как и в предыдущие годы, на прошлой неделе прошли под Москвой.
"Значительная часть российских военных и специалистов по безопасности, вероятно, считает, что нецелесообразно продолжать привлекать силы к военным церемониальным мерам в мирное время, пока российские войска продолжают нести большие потери в Украине", - считают британские аналитики.
Известно, что танковый биатлон – механизированное военно-спортивное соревнование, проводимое российской армией в рамках ежегодных Международных армейских игр. Он подразумевает комплексную подготовку экипажей танков, включая навыки прохождения пересеченной местности в сочетании со способностью вести точный и быстрый огонь при выполнении маневров. В то же время, уже несколько чемпионов танкового российского биатлона погибли во время вторжения в Украину.
- 20 августа на Крещатике устроили "парад" уничтоженной российской техники.
- 21 августа офицер ВСУ Анатолий Штефан сообщил, что в Украине ликвидирован российский старший лейтенант Петр Фарнин. "Старший лейтенант Петр Фарнин сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - подчеркнул он.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.46
Покупка 39.46Продажа 40.27
-
EUR
Покупка 39.7Продажа 40.78
- Актуальное
- Важное