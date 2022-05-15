В России считают реальным сценарий капитуляции в войне с Украиной, - американский генерал Ходжес
Экс-командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что в Москве осознают реальность военного поражения РФ в Украине
Об этом Ходжес написал в twitter.
Таким образом, он отреагировал на заявление посла РФ в США Анатолия Антонова, который 14 мая в эфире пропагандистского шоу Соловьев Live заявил, что капитуляции России в Украине не будет.
"Это значит, что они действительно рассматривают этот сценарий как реальную возможность", – написал Ходжес.
- 15 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что чтобы победить Россию в этом году Украине нужны реальное нефтяное эмбарго, танки, самолеты и артиллерия.
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