В России считают реальным сценарий капитуляции в войне с Украиной, - американский генерал Ходжес

Об этом Ходжес написал в twitter.

Таким образом, он отреагировал на заявление посла РФ в США Анатолия Антонова, который 14 мая в эфире пропагандистского шоу Соловьев Live заявил, что капитуляции России в Украине не будет.

"Это значит, что они действительно рассматривают этот сценарий как реальную возможность", – написал Ходжес.

15 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что чтобы победить Россию в этом году Украине нужны реальное нефтяное эмбарго, танки, самолеты и артиллерия.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb