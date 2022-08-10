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В России считают, что война в Украине прошла "точку невозвращения"

10 августа, 2022 среда
21:55
война с Россией

В российской госдуме заявили, что война в Украине прошла "точку невозвращения" и скорое завершение конфликта сейчас невозможно

Об этом сообщает пропагандистское агентство Интерфакс со ссылкой на слова главы комитета госдумы РФ по международным делам Леонида Слуцкого.

"Специальная военная операция" уже прошла свою точку невозвращения. Она будет продолжена, вне всякого сомнения", - заявил Слуцкий.

Он напомнил, что Москва якобы была готова к дипломатии, но теперь позиция россиян в переговорах "будет гораздо жестче, чем была".

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