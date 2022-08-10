В России считают, что война в Украине прошла "точку невозвращения"

Об этом сообщает пропагандистское агентство Интерфакс со ссылкой на слова главы комитета госдумы РФ по международным делам Леонида Слуцкого.

"Специальная военная операция" уже прошла свою точку невозвращения. Она будет продолжена, вне всякого сомнения", - заявил Слуцкий.

Он напомнил, что Москва якобы была готова к дипломатии, но теперь позиция россиян в переговорах "будет гораздо жестче, чем была".

The Insider получил жалобы россиян в прокуратуру о бесчеловечном поведении командиров в армии РФ.

В перехвате СБУ, обнародованном 10 августа, оккупант в Херсонской области жалуется , что их не отправляют на ротации.

9 августа ГУР опубликовал перехват, в котором говорится, что россияне расстреливают своих солдат, когда те убегают с фронта, а потом говорят "пропал без вести".

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины перехватило разговор российского военного с матерью, в котором он рассказал о значительных потерях на Херсонщине и большом количестве отказников

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