Global Львов Главная
ru ua
Global Львов Главная
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией В России с помощью сербской авиакомпании избегают запрета на полеты в ЕС

В России с помощью сербской авиакомпании избегают запрета на полеты в ЕС

12 мартa, 2022 суббота
10:22
война с Россией Air Serbia

Россияне используют сербскую авиакомпанию Air Serbia, чтобы летать в Европу и обойти запрет на полеты

Об этом сообщает The Guardian.

"Air Serbia, которая в большинстве своем принадлежит государству, удвоило количество прямых рейсов из Москвы в Белград – до 15 в неделю, чтобы удовлетворить быстро растущий спрос после того, как ЕС запретил российским самолетам и авиакомпаниям летать в своем воздушном пространстве после вторжения России в Украину ", – говорится в сообщении.

Отметим, что в ответ Россия закрыла свое воздушное пространство для самолетов ЕС и Великобритании. Сербия не является членом ЕС и отказалась вводить санкции против России. Ее самолеты могут свободно пересекать воздушное пространство ЕС. Таким образом, балканская страна стала единственным европейским воздушным коридором, открытым для России.

Число пассажирских мест на авиарейсах между Россией и Сербией увеличилось на 50% в первую неделю марта по сравнению с неделей до того, как российские танки въехали на территорию Украины.

"В ближайшее время пассажиропоток на авиарейсах между Россией и Сербией увеличится еще больше", – добавляют в издании.

  • Напомним, в Ryanair заверили , что будут первой авиакомпанией, которая вернется в Украину после войны.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Сербия
санкции против России
авиасоединение
Читайте также:
11 мартa, 2022 пятница
В Днепре прогремели три мощных взрыва
11 мартa, 2022 пятница
Историческая ночь в Версале: ЕС сказал да евроинтеграции Украины
Автор
2 мартa, 2022 среда
Во что русские оккупанты превратили Бучу. Фоторепортаж
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 30.98
  • EUR
    Покупка 32.34
    Продажа 34.29
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
12 мартa
11:16
Эксклюзив
Нам не нужно ничего объяснять россиянам, нам нужно жить своей прекрасной жизнью, – военный психолог
10:32
Порошенко
Время колебаний прошло: Порошенко на заседании ПА ОБСЕ призвал Европу остановить Путина, чтобы он не пошел дальше
10:28
Более 2 тысяч человек требуют освободить захваченного мэра Мелитополя
10:12
Обновлено
Оккупанты сбросили 8 ракет в районе военного аэродрома в Василькове
09:55
Эксклюзив
Беларусь протест
"Нам звонит по телефону множество матерей срочников, они не знают, что им делать", – белорусский общественный деятель
09:49
Ирина Верещук
Украина сегодня откроет более 10 гуманитарных коридоров, – Верещук
09:36
Предприятия Ferrexpo в условиях войны наладили стабильную работу, – председатель правления ЧАО "Полтавский ГОК" Игорь Лотоус
07:04
НАТО солдат
30 тыс военных, 200 самолетов: НАТО в понедельник начинает масштабные военные учения вплотную к российской границе
06:50
Начался 17-й день войны: Силы обороны Украины сдерживают наступление, враг деморализован и дезертирует
06:24
Instagram
В Instagram официально подтвердили блокировку государством-террористом
06:00
Карл Бильдт: Масштабы потерь свидетельствуют о полной непригодности российской армии
05:40
Россия готовит ядерный шантаж, – глава разведки
05:26
Новое оружие в Теробороне: украинские дроны научились сбрасывать коктейли Молотова (ФОТО)
04:27
Распространяют ложь и оправдывают военные преступления: Латвия призвала забанить аккаунты российского правительства
04:08
Хотят захватить все украинские АЭС: Российские кафиры объявили Запорожскую АЭС частью Росатома
03:39
санкции против РФ
США ввели свежие санкции против России
01:56
Если есть подозрение, что сына-срочника отправили в Украину – действуйте, - Зеленский русским матерям
01:43
Польша более чем вдвое увеличивает численность армии и создает терроборону по образцу Украины
01:28
В Украине создан координационный штаб по вопросам обращения с пленными, - Зеленский
01:11
Эксклюзив
Белорусы не хотят идти на войну в Украину, поэтому их убеждают в военных атаках, — политолог Виктор Уколов
00:59
Россия провоцирует Беларусь вступить в войну и безуспешно пытается восстановить пути логистического обеспечения своих подразделений, - Генштаб
00:43
Российский генералитет против войны – за ее продолжение только Путин и Шойгу, - глава ГУР Буданов
00:27
Российские войска оккупировали 70% территории Луганской области, – руководитель ОВА Гайдай
00:07
Укрпочта объявила победителя конкурса эскиза почтовой марки "Русский военный корабль, иди на#уй!"
2022, пятница
11 мартa
23:50
Обновлено
Российские оккупанты массово обстреливают Николаев. Видео
23:42
100 тыс. россиян потеряли работу из-за войны в Украине, к концу года безработных будет 9 млн, - Центр противодействия дезинформации
23:32
В Киевской области с помощью Байрактара уничтожен вражеский пункт управления, - Залужный
23:16
Ни один российский теннисист не извинился. Их единственная проблема сейчас, что они не могут перевести деньги, - вторая ракетка Украины Костюк
23:11
Дмитрий Кулеба
Украина 100% будет членом ЕС. Теперь это вопрос времени, – Дмитрий Кулеба
22:57
Deutsche Bank сворачивает деятельность в России
22:50
В Госспецвязи дали 5 советов, как пользоваться интернетом во время войны
22:42
Эксклюзив
Дезертирство, потери, обескровливание армии – вот почему России нужны новые силы в виде белорусов, – нардеп Сергей Рахманин
22:26
К Интернациональному легиону защитников Украины уже присоединились добровольцы из 52 стран, - Минобороны
22:15
Оккупанты сделали на Запорожской АЭС военную базу. Видео
22:10
Эксклюзив
Россия формально не объявляла войну Украине, это значит, что их военные не подпадают под защиту Женевских конвенций – Валерий Чалый
22:06
Россия заблокировала гумкоридоры из Изюма, Мариуполя, Волновахи и нескольких точек Киевщины, - Верещук
22:06
Россия практически разрушила инфраструктуру аэропорта в Ивано-Франковске, - мэр города Марцинкив
22:04
Порошенко
Порошенко: Мы договорились с Зеленским, что выступаем единым фронтом, и это разрушило планы Путина.
21:31
Варшава и Краков исчерпали свои возможности и больше не будут принимать беженцев из Украины, - Госпогранслужба
21:31
Инфографика
Укрпочта
Укрпочта возобновила доставку из маркетплейсов и онлайн-магазинов: работают более 4700 отделений
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV