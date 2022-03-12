В России с помощью сербской авиакомпании избегают запрета на полеты в ЕС

Об этом сообщает The Guardian.

"Air Serbia, которая в большинстве своем принадлежит государству, удвоило количество прямых рейсов из Москвы в Белград – до 15 в неделю, чтобы удовлетворить быстро растущий спрос после того, как ЕС запретил российским самолетам и авиакомпаниям летать в своем воздушном пространстве после вторжения России в Украину ", – говорится в сообщении.

Отметим, что в ответ Россия закрыла свое воздушное пространство для самолетов ЕС и Великобритании. Сербия не является членом ЕС и отказалась вводить санкции против России. Ее самолеты могут свободно пересекать воздушное пространство ЕС. Таким образом, балканская страна стала единственным европейским воздушным коридором, открытым для России.

Число пассажирских мест на авиарейсах между Россией и Сербией увеличилось на 50% в первую неделю марта по сравнению с неделей до того, как российские танки въехали на территорию Украины.

"В ближайшее время пассажиропоток на авиарейсах между Россией и Сербией увеличится еще больше", – добавляют в издании.

Напомним, в Ryanair заверили , что будут первой авиакомпанией, которая вернется в Украину после войны.