В России с начала широкомасштабного вторжения в Украину заблокированы около 3 тыс. сайтов, - Роскомсвобода
Основным инициатором внесения их в Реестр запрещенных выступила Генеральная прокуратура РФ
Об этом сообщает сайт Роскомсвобода.
Блокировке подверглись самые разные интернет-ресурсы, например соцсети: Twitter, Facebook (вместе с его мессенджером) и Instagram. Кроме того, владелец соцсетей – компания Meta – была признана "экстремистской организацией".
Под военно-цензурным ударом оказалось множество крупных новостных агентств и телеканалов как мирового, так и регионального уровня, а "Эху Москвы", "Новой газете" и "Дождю" вообще пришлось прекратить свою деятельность.
Безусловным лидером по количеству блокировок выступила Генеральная прокуратура исходя из требований военной цензуры, но к этому процессу присоединились и суды в регионах.
Блокировка не всегда становилась концом той или иной неприятной истории. К сожалению, часто владельцев тех или иных сайтов преследуют в реальной жизни, возбуждают административные и даже уголовные дела.
"В отношениях с информационными ресурсами российские власти демонстрируют ту же политику, что и по высказываниям пользователей Рунета. К критическому мнению российское государство относится крайне болезненно, поэтому темпы внесения альтернативной информации в Реестр запрещенной настолько интенсивны. Это также совпадает с нелестным выводом, к которому пришла организация "Репортеры без границ" – в России введена военная цензура, а информационное пространство властью взято под тотальный контроль. К сожалению, критерии признания информации запрещенной также постоянно усиливаются, да и в существующем виде применяются совершенно непредсказуемым способом", - заключает издание.
- Следует отметить, что то же ждало Украину в случае ее захвата. Российские пропагандисты рассказывали, что планировалось ввести жесткие репрессии, цензуру и уничтожить государственность.
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