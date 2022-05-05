English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией В России с начала широкомасштабного вторжения в Украину заблокированы около 3 тыс. сайтов, - Роскомсвобода

В России с начала широкомасштабного вторжения в Украину заблокированы около 3 тыс. сайтов, - Роскомсвобода

5 мая, 2022 четверг
16:24
война с Россией провайдер

Основным инициатором внесения их в Реестр запрещенных выступила Генеральная прокуратура РФ

Об этом сообщает сайт Роскомсвобода.

Блокировке подверглись самые разные интернет-ресурсы, например соцсети: Twitter, Facebook (вместе с его мессенджером) и Instagram. Кроме того, владелец соцсетей – компания Meta – была признана "экстремистской организацией".

Под военно-цензурным ударом оказалось множество крупных новостных агентств и телеканалов как мирового, так и регионального уровня, а "Эху Москвы", "Новой газете" и "Дождю" вообще пришлось прекратить свою деятельность.

Безусловным лидером по количеству блокировок выступила Генеральная прокуратура исходя из требований военной цензуры, но к этому процессу присоединились и суды в регионах.

Блокировка не всегда становилась концом той или иной неприятной истории. К сожалению, часто владельцев тех или иных сайтов преследуют в реальной жизни, возбуждают административные и даже уголовные дела.

"В отношениях с информационными ресурсами российские власти демонстрируют ту же политику, что и по высказываниям пользователей Рунета. К критическому мнению российское государство относится крайне болезненно, поэтому темпы внесения альтернативной информации в Реестр запрещенной настолько интенсивны. Это также совпадает с нелестным выводом, к которому пришла организация "Репортеры без границ" – в России введена военная цензура, а информационное пространство властью взято под тотальный контроль. К сожалению, критерии признания информации запрещенной также постоянно усиливаются, да и в существующем виде применяются совершенно непредсказуемым способом", - заключает издание.

  • Следует отметить, что то же ждало Украину в случае ее захвата. Российские пропагандисты рассказывали, что планировалось ввести жесткие репрессии, цензуру и уничтожить государственность.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
пропаганда
Читайте также:
Олександр Вілкул та Володимир Марчук
4 мая, 2022 среда
Сдать Кривой Рог: Глава МВД времен Януковича Захарченко звонил Вилкулу
4 мая, 2022 среда
Виталий Портников: 9 мая - не День Победы
Автор Сергей Згурец
4 мая, 2022 среда
Французские гаубицы с американскими боеприпасами смогут уничтожать российские цели с первого выстрела. Колонка Сергея Згурца
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.23
    Покупка 31.23
    Продажа 32.02
  • EUR
    Покупка 32.85
    Продажа 33.73
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
5 мая
16:41
На Международной донорской конференции удалось собрать для Украины $6,5 млрд
16:34
Запорожье
В Запорожье с вечера 8 мая до утра 10 мая продлится комендантский час, - ОВА
16:11
Эксклюзив
Поддерживать Украину европейских политиков заставляет общество, – Алексей Гончаренко
16:07
Оккупанты отбирают транспорт у украинцев и предприятий, - Денисова
16:06
Испанский суд отпустил Анатолия Шария под подписку о невыезде, - El País
15:53
Оккупанты третий день активно штурмуют "Азовсталь", бои идут на территории завода, - Азов
15:47
На Харьковщине оккупанты убили подростка и тяжело ранили двух человек, которые эвакуировали из Фельдман-Экопарка буйволов, - основатель парка
15:45
ЕС предоставит дополнительные 200 млн евро в поддержку переселенцев внутри Украины и инициирует масштабный проект восстановления и инвестиций
15:39
Финляндия выделит для Украины €70 млн и отправит дополнительную военную технику
15:24
Шмыгаль и Моравецкий подписали меморандум об укреплении обороноспособности Украины
15:09
"Мы готовы и вы это знаете": Зеленский призвал ЕС срочно предоставить Украине статус кандидата по сокращенной процедуре
14:55
Гайдай: 5 мая из Луганщины эвакуировали 40 человек, местные жители отказываются уезжать
14:52
ВСУ сбили над Сумщиной вражескую ракету
14:51
У Украины достаточно резервов для обеспечения украинцев продовольствием, - Минагрополитики
14:26
В один клик из любой страны: Зеленский инициировал запуск платформы United24 для сбора средств на поддержку Украины
14:22
Украинские военные перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях, - Залужный
14:19
В Киевской области без газа остаются села Мощун и Почепин
14:13
Эксклюзив
Уволен руководитель Запорожского госпиталя, коллектив больницы в шоке, - волонтер Корчинская
14:09
Присоединиться к восстановлению Ирпеня приехали около 120 архитекторов со всей Украины, – глава гумштаба Киевщины Кулеба
13:59
Обновлено
Укрзализныця обновила график опозданий поездов после обстрела россиянами железнодорожной инфраструктуры
13:56
Шарий задержан! Как его партия привела войну на Восток и Юг
13:54
Минкульт исключит пропагандистские российские книги из украинских библиотек
13:51
Экономика России выдержит удар нефтяного эмбарго ЕС при цене нефти выше $44 за баррель, – FT
13:45
Россияне нанесли ракетный удар по Лозовской общине на Харьковщине
13:35
На Запорожской ТЭС в результате российской оккупации закончился уголь, работу станции остановили
13:34
Анонс
В гостях у Еспресо новый музыкальный проект из Украины
13:27
Великобритания перестала признавать Московскую фондовую биржу и отменила налоговые льготы для новых инвесторов, - Reuters
13:21
Пограничников Сумщины усилили трофейным БМП-2
13:21
Украинская разведка обнародовала список оккупантов, которых РФ будет награждать отличиями для ветеранов Второй мировой
13:15
У Путина заявили, что 9 мая "парада Победы" во временно оккупированных Донецке и Луганске не будет
13:14
Украинцы подали 135 тыс. сообщений о поврежденном или разрушенном жилье
12:59
Эксклюзив
В результате обстрела россиянами города Пологи погибла женщина, - Запорожская ОВА
12:51
45 млн фунтов стерлингов: правительство Великобритании готовит помощь для Украины
12:50
Возглавила оккупационный отдел образования и склоняла педагогов обучать детей по российской программе: директорке колледжа Мелитополя объявили подозрение
12:46
Оккупанты обстреляли Салтовку, Северную Салтовку и поселок Жуковского из артиллерии и ракетных систем, - Харьковская ОВА
12:14
"Русский корабель, иди нах@й": украинская компания разработала мобильное приложение, показывающее актуальные потери врага
12:12
Эксклюзив
Суд в Испании должен рассмотреть запрос об экстрадиции Шария в Украину, - адвокат Полозов
12:08
В Донецкой области россияне обстреляли 12 населенных пунктов за сутки и повредили по меньшей мере 35 гражданских объектов
12:05
Эксклюзив
нефть
Словакия становится заложником энергетической игры венгерского правительства, - эксперт по международной энергетике Гончар
12:03
Порошенко
Президент Европейской народной партии пригласил Петра Порошенко принять участие в конгрессе ЕНП
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV