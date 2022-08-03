В России родители погибшего в Украине солдата судятся между собой за "гробовые"

Об этом сообщает российский оппозиционный телеграм-канал ЧТД со ссылкой на региональные медиа.

За право на "боевые" выплаты, мать погибшего 21-летнего жителя поселка Даурия Владислава Бадртдинова Олеся судится с его отцом, который, по словам женщины, сына не воспитывал и даже алименты не платил. По ее словам, мужчина рассчитался по долгам только в прошлом году, когда Вячеславу исполнилось 20 лет.

Теперь отец, бросивший семью, требует часть "гробовых" денег, а мать пытается доказать суду, что он на них права не имеет. Если дело решится в пользу Бадртдиновой, она получит 8,5 млн рублей, из которых – 5 млн от Путина, один от губернатора и страховая выплата – около 2,5 млн рублей.

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