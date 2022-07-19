Об этом рассказал заместитель министра спорта РФ Одесса Байсултанов, сообщает RT.

По его словам, на совещании в самопровозглашенной ДНР было предложено создать единую премьер-лигу, где смогут выступать все "дружественные республики".

"Речь идет об отдельной структуре, которая будет создана по инициативе министерства спорта РФ. Она не будет принадлежать к структурам РФС, который, по сути, является членом ФИФА и УЕФА", - заявил Байсултанов.

Он отметил, что новую структуру планируется создать на базе Крымского футбольного союза.

В состав участников турнира, по словам замминистра, войдут клубы из Крыма, самопровозглашенные ДНР и ЛНР, частично оккупированные Херсонской и Запорожской областями Украины, а также Абхазия и Южная Осетия, фактически оккупированные Россией после войны с Грузией в 2008 году.

Проведение первого чемпионата запланировано на март-ноябрь 2023 года.

Накануне стало известно, что россиян и белорусов не пустят ни на какие международные соревнования по современному пятиборью.

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