В России рекордно возросло количество преступлений: больше всего изнасилований и убийств

Об этом пишет "Верстка", проанализировав данные судебной статистики за первое полугодие 2023 года.

Сексуальные преступления

В первой половине 2023 года, по данным Судебного департамента, за развратные и насильственные действия сексуального характера, принуждение к действиям сексуального характера и сексуальные отношения с несовершеннолетними осудили 3526 человек. Это на 9% больше, чем за первые шесть месяцев 2022 года, и это самый высокий показатель за полугодие за последние пять лет.

Военные после полномасштабного вторжения России в Украину стали чаще обычного фигурировать в делах о сексуальных преступлениях. В первом полугодии 2023 года их было как минимум 22, в прошлые годы – до 10. В 17 случаях жертвами военных оказались дети, не достигшие 14-летнего возраста. Среди регионов лидируют Ростовская область, аннексированный Крым. Отметим, что эти суды выносили приговоры в том числе по преступлениям, совершенным в «ЛНР», «ДНР», частях оккупированных Херсонской и Запорожской областей.

Убийства

В первом полугодии 2023 года за убийства осуждено на 7% больше человек, чем в 2022 году (3048 и 2840 человек соответственно).

Российские военнослужащие в 2023 году стали попадать под суд за убийства чаще обычного. За 9 месяцев 2023 года как минимум 147 военнослужащих находились в статусе подсудимых или обвиняемых по делам об убийстве. В аналогичном периоде 2022 года таких военных было всего 15, в 2021 году – 21, в 2020-м – 14. Среди жертв военных – сослуживцы и гражданское население вне зон боевых действий, в основном мирные жители аннексированного Крыма и оккупированных территорий.

Госизмена, экстремизм и терроризм

В 2023 году по статье о терроризме осудили рекордное как минимум за пять лет количество россиян – 39. В первом полугодии 2022 года таких осужденных было всего пять, а в 2021 – 12. Дела об осуществлении террористического акта открывали в том числе и на тех, кто поджигал военкоматы и релейные шкафы на железнодорожных путях.

С 2019 года количество осужденных по статье о разглашении гостайны росло и достигло пика в 2023 году. За половину текущего года по этой статье осудили 36 человек.

В государственной измене в 2023 году было признано виновными 15 человек – в четыре раза больше, чем в 2022 году.

Еще одна группа уголовных статей, по которой в 2023 году силовики установили рекорд за пять лет, - экстремистские. За половину 2023 года в первой инстанции осудили 328 человек – на 17,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года. В первом полугодии 2019 года для сравнения таких осужденных было только 128.