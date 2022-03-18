В России разрешили местной компании без согласования с производителями ремонтировать Boeing и Airbus
Росавиация выдала провайдеру "Аэрофлота" по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов компании "А-Техник" сертификат для технического обслуживания самолетов Boeing и Airbus.
Об этом сообщает Телеграмм-канал "Аэрофлота", информирует Эспрессо.TV .
Там заявили, что получение этого сертификата позволяет выполнять оперативное и периодическое техническое обслуживание самолетов западного производства, зарегистрированных в российском реестре, и поддерживать летную пригодность всего воздушного флота Аэрофлота.
В частности, речь идет о Boeing 737NG, Boeing 777, Boeing 747-400, Airbus A320 Family и Airbus A350.
В сообщении также говорится, что "А-Техник" впервые получил сертификат ФАП-285 в 2018 году для выполнения технического обслуживания других воздушных судов Superjet 100.
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