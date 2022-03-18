В России разрешили местной компании без согласования с производителями ремонтировать Boeing и Airbus

Об этом сообщает Телеграмм-канал "Аэрофлота", информирует Эспрессо.TV .

Там заявили, что получение этого сертификата позволяет выполнять оперативное и периодическое техническое обслуживание самолетов западного производства, зарегистрированных в российском реестре, и поддерживать летную пригодность всего воздушного флота Аэрофлота.

В частности, речь идет о Boeing 737NG, Boeing 777, Boeing 747-400, Airbus A320 Family и Airbus A350.

В сообщении также говорится, что "А-Техник" впервые получил сертификат ФАП-285 в 2018 году для выполнения технического обслуживания других воздушных судов Superjet 100.

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