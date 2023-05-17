В России разработчиков гиперзвуковых ракет арестовали за госпредательство
Трех ученых новосибирского Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ), занимавшихся созданием гиперзвуковых летательных аппаратов, поочередно арестовали по обвинению в госизмене
Об этом сообщают российские СМИ.
Также во вторник, 16 мая, сотрудники ИТПМ опубликовали открытое письмо. В нем сообщили об аресте по подозрению в госизмене Валерия Звегинцева – доктора технических наук и главного научного сотрудника, основавшего в институте лабораторию аэрогазодинамики больших скоростей.
С 7 апреля Звегинцев находится под домашним арестом. Его руководителя, директора ИТПМ Александра Шиплюка, поместили в СИЗО "Лефортово" еще в августе прошлого года - через несколько дней после ареста главного научного сотрудника Анатолия Маслова. Оба выдвинули обвинения по той же статье.
По данным СМИ, Маслова заподозрили в передаче Китая данных, связанных с гиперзвуковыми технологиями.
Шиплюк и Маслов более 10 лет занимались гиперзвуковыми ракетами. В последние годы Шиплюк также работал над защитным покрытием гиперзвуковых ракет.
Всего в Сибирском отделении российской академии наук уголовное преследование подверглись 16 человек, включая экс-главу, академика РАН Александра Асеева. Один из ученых скончался в московском СИЗО вскоре после ареста.
Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗРК Patriot невозможно уничтожить. Российский миф о неуязвимости ракет "Кинжал" разрушен. Колонка Сергея Згурца
В Кремле задержание ученых не комментируют. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в среду, 17 мая, заявил, что "работают российские специальные службы, они выполняют свои функции".
"Это очень серьезное обвинение", – сказал он, добавив, что признать человека виновным может только суд.
О создании в России гиперзвукового оружия Путин объявил 1 марта 2018 во время послания в Федеральное собрание. В презентации с демонстрацией запусков по территории США Путин показал депутатам, сенаторам и чиновникам противокорабельную ракету "Циркон" и межконтинентальную баллистическую ракету "Авангард". Тогда же он представил гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал". По словам Путина, эта ракета "гарантированно преодолевает" не только имеющиеся, но и перспективные системы ПВО и ПРО.
- 4 мая командование Вооруженных Сил Украины объявило, что сбило российскую ракету "Кинжал" с помощью американской системы ПВО Patriot. Впоследствии эту информацию официально подтвердил Пентагон.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.19
Покупка 37.19Продажа 37.77
-
EUR
Покупка 40.41Продажа 41.3
- Актуальное
- Важное