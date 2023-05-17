Об этом сообщают российские СМИ.

Также во вторник, 16 мая, сотрудники ИТПМ опубликовали открытое письмо. В нем сообщили об аресте по подозрению в госизмене Валерия Звегинцева – доктора технических наук и главного научного сотрудника, основавшего в институте лабораторию аэрогазодинамики больших скоростей.

С 7 апреля Звегинцев находится под домашним арестом. Его руководителя, директора ИТПМ Александра Шиплюка, поместили в СИЗО "Лефортово" еще в августе прошлого года - через несколько дней после ареста главного научного сотрудника Анатолия Маслова. Оба выдвинули обвинения по той же статье.

По данным СМИ, Маслова заподозрили в передаче Китая данных, связанных с гиперзвуковыми технологиями.

Шиплюк и Маслов более 10 лет занимались гиперзвуковыми ракетами. В последние годы Шиплюк также работал над защитным покрытием гиперзвуковых ракет.

Всего в Сибирском отделении российской академии наук уголовное преследование подверглись 16 человек, включая экс-главу, академика РАН Александра Асеева. Один из ученых скончался в московском СИЗО вскоре после ареста.

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В Кремле задержание ученых не комментируют. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в среду, 17 мая, заявил, что "работают российские специальные службы, они выполняют свои функции".

"Это очень серьезное обвинение", – сказал он, добавив, что признать человека виновным может только суд.

О создании в России гиперзвукового оружия Путин объявил 1 марта 2018 во время послания в Федеральное собрание. В презентации с демонстрацией запусков по территории США Путин показал депутатам, сенаторам и чиновникам противокорабельную ракету "Циркон" и межконтинентальную баллистическую ракету "Авангард". Тогда же он представил гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал". По словам Путина, эта ракета "гарантированно преодолевает" не только имеющиеся, но и перспективные системы ПВО и ПРО.