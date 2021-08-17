В России разбился военно-транспортный самолет Ил-112. ВИДЕО

Об этом рассказывают российские СМИ.



Сообщается, что на борту Ил-112В находились три члена экипажа. Авиакатастрофа произошла во вторник возле аэродрома Кубинка. По данным следствия, борт выполнял испытательный полет, но во время перелета с аэродрома Кубинка в Жуковский упал в лесополосе в районе села Никольское.



Все члены экипажа погибли, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации. В ОАК также добавили, что жертв и разрушений на земле удалось избежать.



Очевидцы успели заснять падение самолета.



Опытный экземпляр Ил-112В планировали представить на VII Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" в Жуковском.

Напомним, 14 августа в провинции Кахраманмараш на юге Турции разбился российский пожарный самолет-амфибия типа "Бериев-200"