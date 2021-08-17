В России разбился военно-транспортный самолет Ил-112. ВИДЕО
17 августа опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В разбился, когда выполнял полет в Московской области
Об этом рассказывают российские СМИ.
Сообщается, что на борту Ил-112В находились три члена экипажа. Авиакатастрофа произошла во вторник возле аэродрома Кубинка. По данным следствия, борт выполнял испытательный полет, но во время перелета с аэродрома Кубинка в Жуковский упал в лесополосе в районе села Никольское.
Все члены экипажа погибли, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации. В ОАК также добавили, что жертв и разрушений на земле удалось избежать.
Очевидцы успели заснять падение самолета.
Опытный экземпляр Ил-112В планировали представить на VII Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" в Жуковском.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.61
Покупка 26.61Продажа 26.84
-
EUR
Покупка 31.24Продажа 31.61
- Актуальное
- Важное