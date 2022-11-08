В России разбился санитарный вертолет Ми-2. Один человек погиб
Вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс, упал в Костромской области, на борту было 5 человек
Об этом сообщили в экстренных службах РФ, передает ТАСС.
На борту находились два медика с пациентом и два пилота.
Впоследствии чрезвычайники сообщили, что экипаж вышел на связь. Стало известно, что один человек погиб (пациент), еще четверо пострадали.
Они получили травмы во время падения заходившего на посадку вертолета, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Сергей Сытников.
- Отметим, в России в течение недели произошло три инцидента с пассажирскими самолетами.
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