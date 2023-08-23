В России разбился самолет, в котором мог находиться Пригожин
В Тверской области РФ разбился принадлежащий Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer, известно о 8 погибших. Среди пассажиров мог быть и сам финансист ЧВК Вагнера
Об этом сообщают российские и белорусские СМИ.
Белорусская мониторинговая группа "Беларуски Гаюн" пишет, что бизнес-джет Евгения Пригожина Embraer Legacy 600 с номером RA-02795 пролетал в Твери в 18:00.
В 18:11 самолет пропал с радаров публичного сервиса отслеживания самолетов.
МЧС России отмечает, что на борту находились 10 человек, из них 3 - члены экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли.
Пропагандистское издание ТАСС сообщает, что по данным Росавиации, в самолете среди пассажиров находился Евгений Пригожин.
По данным телеграмм-канала ВЧК-ОГПУ, на борту самолета находилась и правая рука Пригожина, командир ЧВК Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".
Телеграмм-канал BAZA отмечает, что, по словам очевидцев, самолет взорвался прямо в воздухе. По одной из версий, причиной взрыва на борту произошел теракт.
- В свою очередь в понедельник, 21 августа, Евгений Пригожин записал видеообращение, в котором заявил, что сейчас находится с вагнеровцами в Африке.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.8 Покупка 37.8Продажа 38.66
- EUR Покупка 41.15Продажа 42.28
- Актуальное
- Важное