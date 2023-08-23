В России разбился самолет, в котором мог находиться Пригожин

Об этом сообщают российские и белорусские СМИ.

Белорусская мониторинговая группа "Беларуски Гаюн" пишет, что бизнес-джет Евгения Пригожина Embraer Legacy 600 с номером RA-02795 пролетал в Твери в 18:00.

В 18:11 самолет пропал с радаров публичного сервиса отслеживания самолетов.

МЧС России отмечает, что на борту находились 10 человек, из них 3 - члены экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли.

Пропагандистское издание ТАСС сообщает, что по данным Росавиации, в самолете среди пассажиров находился Евгений Пригожин.

По данным телеграмм-канала ВЧК-ОГПУ, на борту самолета находилась и правая рука Пригожина, командир ЧВК Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".

Телеграмм-канал BAZA отмечает, что, по словам очевидцев, самолет взорвался прямо в воздухе. По одной из версий, причиной взрыва на борту произошел теракт.