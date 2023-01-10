Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на телеграмм-канал МЧС РФ.

Пострадавший Ан-2 летел по маршруту Нарьян-Мар - Каратайка - Варандей - Нарьян-Мар.

По предварительной информации, всего на борту находились два члена экипажа и десять пассажиров.

Сотрудники МЧС отправились к месту происшествия на снегоходах и на вертолете.

Самолет, по информации собеседника агентства, был рейсовым и эксплуатировался АО "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд".

В авиаотряде сообщили, что из-за плохих метеоусловий самолет не смог выполнить посадку в поселке Каратайка и направился на запасной аэропорт Варандей. Спустя время он перестал выходить на связь.

По предварительной информации, авария произошла из-за оледенения самолета, сообщил источник в экстренных службах. Среди погибших, по его данным, один член экипажа и один пассажир, остальные пострадали, пять из них находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, что против авиаотрасли в России введены очень жесткие санкции: для них закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности. В России пытаются обойти ограничения и фактически начинают пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре. Однако это не лишает влияния санкций. Следовательно, к настоящему моменту российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и в несколько "дружественных" государств и то до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители тоже присоединились к санкциям.

14 сентября ICAO поставила России "красный флажок", указывающий на серьезные проблемы в области безопасности полетов гражданской авиации.

1 октября Россию не переизбрали членом управляющего совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) при ООН, а 4 октября ее окончательно выбросили из руководящих органов этой наиболее авторитетной структуры в отрасли.

В конце года в России участились инциденты с пассажирскими самолетами.

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