В России разбился истребитель МиГ-31
2 декабря стало известно, что истребитель МиГ-31, носящий ракеты Х-47М2 "Кинжал", разбился в РФ
Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на Минобороны РФ.
МиГ-31 потерпел крушение в Приморском крае во время учебно-тренировочного полета. Сообщается, что экипаж катапультировался, а полет выполнялся без боекомплекта.
Истребитель, по информации пропагандистов, упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет.
Именно советский двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего действия МиГ-31 является носителем ракет Х-47М2 "Кинжал", которыми обстреливают мирные украинские города.
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