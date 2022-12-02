В России разбился истребитель МиГ-31

Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на Минобороны РФ.

МиГ-31 потерпел крушение в Приморском крае во время учебно-тренировочного полета. Сообщается, что экипаж катапультировался, а полет выполнялся без боекомплекта.

Истребитель, по информации пропагандистов, упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет.

Именно советский двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего действия МиГ-31 является носителем ракет Х-47М2 "Кинжал", которыми обстреливают мирные украинские города.

Отметим, 4 ноября в России произошло два инцидента с пассажирскими самолетами. Сначала в Иркутске Airbus A320 садился с заблокированным шасси, а впоследствии после вылета из Сочи в Boeing 737-800 треснуло лобовое стекло – в обоих случаях удалось избежать катастрофы.

8 ноября стало известно, что в России в течение первой недели ноября произошло три инцидента с пассажирскими самолетами.

8 ноября вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс, упал в Костромской области, на борту находились 5 человек.

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