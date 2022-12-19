В России разбился и сгорел очередной вертолет Ми-8
19 декабря стало известно, что в РФ разбился и сгорел еще один вертолет Ми-8. Известно, что один россиянин пострадал в результате инцидента
Об этом сообщают российские СМИ.
Российский вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в поселке Тахтоямск Магаданской области. Во время посадки вертолет задел техническое сооружение, упал и вспыхнул.
Сообщается, что на борту находились три члена экипажа. В результате пострадал один человек.
- Напомним, 4 ноября в России произошло два инцидента с пассажирскими самолетами. Сначала в Иркутске Airbus A320 садился с заблокированным шасси, а впоследствии после вылета из Сочи у Boeing 737-800 треснуло лобовое стекло – в обоих случаях удалось избежать катастрофы.
- 8 ноября стало известно, что в России в течение первой недели ноября произошло три инцидента с пассажирскими самолетами.
- 8 ноября вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс, упал в Костромской области, на борту находились 5 человек.
- 2 декабря стало известно, что истребитель МиГ-31, носящий ракеты Х-47М2 "Кинжал", разбился в РФ.
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