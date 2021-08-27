В России разбился бомбардировщик Су-24
27 августа РФ потеряла пятый военный самолет за 2 недели: советский бомбардировщик Су-24 упал под городом Пермь
Об этом пишет российский "Интерфакс".
Оба пилота катапультировались, они выжили.
Как рассказал источник, самолет совершал тренировочный полет и потерпел крушение, по предварительным данным, из-за отказа техники.
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По словам очевидцев, которые приводит Telegram канал Mash, они слышали взрыв, видели дым и двух парашютистов.
Су-24 - тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Он предназначен для нанесения ударов в любых метеоусловиях в том числе на малых высотах с прицельным поражением целей. Введено в эксплуатацию в феврале 1975 г., после чего прошел несколько модернизаций. На данный момент снят с производства.
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