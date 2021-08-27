В России разбился бомбардировщик Су-24

Об этом пишет российский "Интерфакс".



Оба пилота катапультировались, они выжили.



Как рассказал источник, самолет совершал тренировочный полет и потерпел крушение, по предварительным данным, из-за отказа техники.



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По словам очевидцев, которые приводит Telegram канал Mash, они слышали взрыв, видели дым и двух парашютистов.



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