В России разбился Ан-26. Экипаж погиб
Самолет, в котором, по предварительным данным, отказала техника, упал в Воронежской области
Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на Минобороны России, передает Эспрессо.TV. Также о падении самолета сообщили в телеграмм-канале Миноброны России.
Самолет Ан-26 упал в четверг, 24 февраля, в Воронежской области. Экипаж погиб.
Причиной крушения самолета вооруженных сил России стал технический отказ.
Мишень рейса не уточнили, в Минобороны РФ лишь отметили, что самолет перевозил "военное имущество".
Разрушений на земле из-за крушения транспортника нет. Для того чтобы установить точные причины аварии, к месту происшествия направили комиссию ВКС России.
Экипаж такого самолета преимущественно составляет 6 человек, он может перевозить груз до 24 тонн.
В телеграмм-канале Baza сообщили , что на борту находились несколько парашютистов и члены экипажа. По словам очевидцев, в воздухе машина дымилась, видимо, из-за попадания снаряда.
На месте происшествия, кроме обломков, удалось обнаружить семь автоматов Калашникова, 30 рожков к ним, несколько обломочных гранат и другие боеприпасы. Также на земле был найден один погибший.
- Отметим, что Вооруженные силы Украины сбили в четверг не менее шести российских самолетов, атаковавших наше государство.
- Напомним, в бою за Гостомелем украинцы уничтожили российский десант.
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