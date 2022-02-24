В России разбился Ан-26. Экипаж погиб

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на Минобороны России, передает Эспрессо.TV. Также о падении самолета сообщили в телеграмм-канале Миноброны России.

Самолет Ан-26 упал в четверг, 24 февраля, в Воронежской области. Экипаж погиб.

Причиной крушения самолета вооруженных сил России стал технический отказ.

Мишень рейса не уточнили, в Минобороны РФ лишь отметили, что самолет перевозил "военное имущество".

Разрушений на земле из-за крушения транспортника нет. Для того чтобы установить точные причины аварии, к месту происшествия направили комиссию ВКС России.

Экипаж такого самолета преимущественно составляет 6 человек, он может перевозить груз до 24 тонн.

В телеграмм-канале Baza сообщили , что на борту находились несколько парашютистов и члены экипажа. По словам очевидцев, в воздухе машина дымилась, видимо, из-за попадания снаряда.

На месте происшествия, кроме обломков, удалось обнаружить семь автоматов Калашникова, 30 рожков к ним, несколько обломочных гранат и другие боеприпасы. Также на земле был найден один погибший.

Отметим, что Вооруженные силы Украины сбили в четверг не менее шести российских самолетов, атаковавших наше государство.

Напомним, в бою за Гостомелем украинцы уничтожили российский десант.



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