В России растет только алкогольная индустрия
Как говорила Екатерина II, "пьяным народом проще управлять"
Теперь уже официально: в мордоре упало потребление практически всего, орки даже стали меньше есть. Растет только алкогольная индустрия. Как говорила Екатерина II, "пьяным народом проще управлять".
Россияне всегда пили "в меру". Мера – старорусская единица объема, равная 26,24 литра. Ровно столько рядовой поклонник фюрера выпивает в спиртовом эквиваленте в течение года.
По данным ВОЗ, "великорусский" выпивает в среднем 16 литров в эквиваленте "чистогана".
По неофициальным данным, не менее 40% бухла в мордоре покупается в черную, это еще 10 литров плюс. Суммарно, действительно можно сказать, что русский "пьет в меру", а страна абсолютный чемпион мира по алкоголизму.
По неофициальным данным, не менее 40% бухла в мордоре покупается в черную, это еще 10 литров плюс. Суммарно, действительно можно сказать, что русский "пьет в меру", а страна абсолютный чемпион мира по алкоголизму
В сравнении 1990 к 2021 году смертность вследствие злоупотребления алкоголем выросла на 40%.
Алкоголики – следующий после зеков резерв для пополнения пушечного мяса. Путин это уже собственно анонсировал на встрече с ряжеными "матерями погибших".
Согласно официальной статистике, по статье "случайное отравление алкоголем" ежегодно отдает Богу душу 50 тыс. россиян. Организация "Трезвая Россия" утверждает, что на самом деле от алкоголизма и наркомании ежегодно умирает 1 млн россиян. По версии бункерного, лучше бы они гибли на фронте.
Алкоголики – следующий после зеков резерв для пополнения пушечного мяса. Путин это уже собственно анонсировал на встрече с ряжеными "матерями погибших"
Около 6 млн россиян – алкоголики. Это больше, чем население Дании.
В Мордоре злоупотребление алкоголем считается причиной 25% смертей среди мужчин и 7% среди женщин. Алкоголь также приводит к болезням печени, вирусному гепатиту, диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям.
Расходы на лечение болезней, связанных с алкоголем, оценивались более чем в 1,5 трлн руб. (примерно $20 млрд).
Кремль мог бы закрутить гайки алкогольной индустрии, но происходит с точностью до наоборот. Ситуация в стране настолько плоха, что кремль в скором времени будет бесплатно выдавать телевизоры и алкоголь своим холопам, отслеживая, чтобы те в полном объеме потребляли соловьевых и скабеевых, запивая их водкой.
Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.44
Покупка 39.44Продажа 40.15
-
EUR
Покупка 41.79Продажа 42.7
- Актуальное
- Важное