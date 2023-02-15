Теперь уже официально: в мордоре упало потребление практически всего, орки даже стали меньше есть. Растет только алкогольная индустрия. Как говорила Екатерина II, "пьяным народом проще управлять".

Россияне всегда пили "в меру". Мера – старорусская единица объема, равная 26,24 литра. Ровно столько рядовой поклонник фюрера выпивает в спиртовом эквиваленте в течение года.

По данным ВОЗ, "великорусский" выпивает в среднем 16 литров в эквиваленте "чистогана".

По неофициальным данным, не менее 40% бухла в мордоре покупается в черную, это еще 10 литров плюс. Суммарно, действительно можно сказать, что русский "пьет в меру", а страна абсолютный чемпион мира по алкоголизму.

По неофициальным данным, не менее 40% бухла в мордоре покупается в черную, это еще 10 литров плюс. Суммарно, действительно можно сказать, что русский "пьет в меру", а страна абсолютный чемпион мира по алкоголизму

В сравнении 1990 к 2021 году смертность вследствие злоупотребления алкоголем выросла на 40%.

Алкоголики – следующий после зеков резерв для пополнения пушечного мяса. Путин это уже собственно анонсировал на встрече с ряжеными "матерями погибших".

Согласно официальной статистике, по статье "случайное отравление алкоголем" ежегодно отдает Богу душу 50 тыс. россиян. Организация "Трезвая Россия" утверждает, что на самом деле от алкоголизма и наркомании ежегодно умирает 1 млн россиян. По версии бункерного, лучше бы они гибли на фронте.

Алкоголики – следующий после зеков резерв для пополнения пушечного мяса. Путин это уже собственно анонсировал на встрече с ряжеными "матерями погибших"

Около 6 млн россиян – алкоголики. Это больше, чем население Дании.

В Мордоре злоупотребление алкоголем считается причиной 25% смертей среди мужчин и 7% среди женщин. Алкоголь также приводит к болезням печени, вирусному гепатиту, диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Расходы на лечение болезней, связанных с алкоголем, оценивались более чем в 1,5 трлн руб. (примерно $20 млрд).

Кремль мог бы закрутить гайки алкогольной индустрии, но происходит с точностью до наоборот. Ситуация в стране настолько плоха, что кремль в скором времени будет бесплатно выдавать телевизоры и алкоголь своим холопам, отслеживая, чтобы те в полном объеме потребляли соловьевых и скабеевых, запивая их водкой.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

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