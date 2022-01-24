В России растет доллар и обрушиваются фондовые индексы

Об этом сообщает российский РБК.



К 14:48 (мск) индекс немного поднялся – до 3207.



При этом курс доллара поднялся и колеблется на уровне 79 рублей за доллар – впервые после 3 ноября 2020 года.



Издание отмечает, что поводом для падения российского рынка являются геополитические новости.

Напомним, 19 января на российском фондовом рынке произошел самый большой обвал с марта 2021 года.