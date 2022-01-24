В России растет доллар и обрушиваются фондовые индексы
Индекс Мосбиржи обрушился на 10,2%, достигнув к 13:59 (мск) отметки 3158,46 пункта - он опустился ниже 3200 впервые с 22 декабря 2020 года
Об этом сообщает российский РБК.
К 14:48 (мск) индекс немного поднялся – до 3207.
При этом курс доллара поднялся и колеблется на уровне 79 рублей за доллар – впервые после 3 ноября 2020 года.
Издание отмечает, что поводом для падения российского рынка являются геополитические новости.
- Напомним, 19 января на российском фондовом рынке произошел самый большой обвал с марта 2021 года.
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