В России рассмотрят возможность обмена защитников Мариуполя на Медведчука, - депутат Госдумы
В России планируют изучить вопрос возможности обмена кума президента РФ Виктора Медведчука на украинских пленных из полка "Азов"
Об этом заявил член переговорного процесса и глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, передает Интерфакс.
"Мы изучим вопрос возможности обмена Медведчука на "азовцев". Не мы, ЛДПР, а те люди в Москве, у которых такие полномочия", - сказал он.
- 16 мая вечером из Азовстали в Мариуполе эвакуировали 264 военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленевку.
- Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что эвакуированных из Азвостали тяжелораненых украинских военнослужащих обменяют на пленных россиян после стабилизации их состояния.
- Первая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинских защитников эвакуировали с заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе при посредничестве Турции, Израиля, Швейцарии, Франции и ООН
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