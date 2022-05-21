В России рассмотрят возможность обмена защитников Мариуполя на Медведчука, - депутат Госдумы

Об этом заявил член переговорного процесса и глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, передает Интерфакс.

"Мы изучим вопрос возможности обмена Медведчука на "азовцев". Не мы, ЛДПР, а те люди в Москве, у которых такие полномочия", - сказал он.

16 мая вечером из Азовстали в Мариуполе эвакуировали 264 военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленевку.

Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что эвакуированных из Азвостали тяжелораненых украинских военнослужащих обменяют на пленных россиян после стабилизации их состояния.

Первая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинских защитников эвакуировали с заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе при посредничестве Турции, Израиля, Швейцарии, Франции и ООН