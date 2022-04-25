Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.



"Российские телеграммы-каналы распространяют фото украинского дрона U22 Airbone, якобы сбитого 25 апреля в небе над Курской областью. Но эти фото уже публиковались месяцем ранее, в частности, самыми прокремлевскими телеграмм-каналами, когда утверждалось, что аналогичный украинский дрон был сбит в г. Клинце Брянской области 24 марта. То есть через месяц те же фото, перевернутые в фоторедакторе, снова пытаются выдать за новый сбитый дрон!", - написал Братчук, выложив в телеграмме фото.



"Поводом для подобных публикаций могли быть недавние возгорания инфраструктурных объектов в Тверской и Брянской областях. Также в российских СМИ постоянно нагнетается истерия по обстрелам якобы украинскими военными объектами в Белгородской области", - отметил спикер председателя Одесской ОВА.

Напомним, 25 апреля в Брянске в РФ взорвалась и горит нефтебаза.

Власти Брянска из-за пожара на нефтебазе эвакуировали учащихся школ и сотрудников некоторых заведений