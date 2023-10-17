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В России пытаются скрыть потери и провалы в войне с Украиной, - ISW

17 октября, 2023 вторник
02:48
Новости

В России военные блоггеры продолжают жаловаться на сокрытие информации о значительных потерях личного состава и техники и провалах на фронте

Об этом сообщает Институт изучения войны ISW.

Так, ряд российских блоггеров раскритиковали неназванного соратника российского генерал-лейтенанта Андрея Сычевого, который, как сообщается, недавно был уволен с командной должности за военные неудачи под Бахмутом, за то, что в сентябре 2023 года российские войска (вероятно, в районе Бахмута) 1500 человек.

Также сообщается, что российским СМИ и военкорам запрещено публиковать негативную информацию о боевых действиях в Украине. По данным экспертов ISW, в российских медиа публикуется всего 10-20% от всей информации, остальные скрывают от общественности по разным причинам.

  • В течение суток 15 октября ВСУ удалось отразить вражеские атаки и ликвидировать еще 860 военных РФ, самолет, вертолет, десятки бронемашин.
  • Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш отметил , что противник понес потери в несколько тысяч личного состава за дни боевых обострений под Авдеевкой и провалил свой план взятия города.
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