В России пытаются скрыть потери и провалы в войне с Украиной, - ISW
В России военные блоггеры продолжают жаловаться на сокрытие информации о значительных потерях личного состава и техники и провалах на фронте
Об этом сообщает Институт изучения войны ISW.
Так, ряд российских блоггеров раскритиковали неназванного соратника российского генерал-лейтенанта Андрея Сычевого, который, как сообщается, недавно был уволен с командной должности за военные неудачи под Бахмутом, за то, что в сентябре 2023 года российские войска (вероятно, в районе Бахмута) 1500 человек.
Также сообщается, что российским СМИ и военкорам запрещено публиковать негативную информацию о боевых действиях в Украине. По данным экспертов ISW, в российских медиа публикуется всего 10-20% от всей информации, остальные скрывают от общественности по разным причинам.
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