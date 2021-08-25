"В России пылает": Кулеба назвал "истеричной" реакцию РФ на Крымскую платформу
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает "истеричной" реакцию России после саммита Крымской платформы
Об этом он написал в Facebook .
По словам Кулебы, в историческом саммите Крымской платформы приняли участие 46 иностранных делегаций. После этого уже вышло более 300 публикаций о Крымской платформе в 50 странах мира.
"Не буду обращать ваше внимание на истерические реакции Москвы и пророссийских медиа-ресурсов. Там пылает", - подчеркнул он.
Министр отметил, что известие о проведении саммита в Киеве продолжает распространяться по миру.
"Цифры продолжают расти, выходят аналитические статьи и цитаты из интервью иностранных лидеров, которые побывали на саммите в Киеве. Миллионы людей в мире узнали о Крымской платформе", - добавил он.
- Напомним, в Киеве 23 августа прошел первый саммит "Крымской платформы" - инициативы по деоккупации полуострова.
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