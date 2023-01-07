Об этом сообщает ISW.

В частности, военный преступник Игорь Гиркин назвал путинское "прекращение огня" "смелом и решительным шагом к поражению и капитуляции" войск РФ.

Другие известные милблогеры, как говорится в отчете ISW, использовали слова диктатора о "перемирии", чтобы в который раз раскритиковать Кремль за ведение войны.

В институте предполагают, что объявления о прекращении огня, вероятно, и в дальнейшем будет служить точкой раздражения для лиц в информационном пространстве, поддерживающих взаимовыгодные отношения с Путиным.

В то время как многие в российском информационном пространстве резко критиковали объявления о прекращении огня, некоторые использовали заявление президента РФ, чтобы продолжать распространять нарратив о том, что Путин является защитником религиозных ценностей и морали.

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