В России Путина продолжают критиковать за объявление рождественского "перемирия", - ISW
Эксперты Института изучения войны (ISW) отмечают, что президент Путин в России подвергся критике за объявление так называемого рождественского перемирия
Об этом сообщает ISW.
В частности, военный преступник Игорь Гиркин назвал путинское "прекращение огня" "смелом и решительным шагом к поражению и капитуляции" войск РФ.
Другие известные милблогеры, как говорится в отчете ISW, использовали слова диктатора о "перемирии", чтобы в который раз раскритиковать Кремль за ведение войны.
В институте предполагают, что объявления о прекращении огня, вероятно, и в дальнейшем будет служить точкой раздражения для лиц в информационном пространстве, поддерживающих взаимовыгодные отношения с Путиным.
В то время как многие в российском информационном пространстве резко критиковали объявления о прекращении огня, некоторые использовали заявление президента РФ, чтобы продолжать распространять нарратив о том, что Путин является защитником религиозных ценностей и морали.
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