Состоялась окончательная, скорее всего, в нынешней фазе синхронизация цивилизованного мира, который собирается дать очень конкретные ответы на российскую агрессию против Украины. Речь идет о поставках оружия и об огромном финансовом Давосском форуме. Как вы видите сейчас развертывание ситуации?

Давосский форум традиционно экономический. Но там почти не говорили об экономике, а только об Украине, только о победе Украины – это совершенно новая характеристика. Мы с вами уже год наблюдаем борьбу двух концепций на Западе внутри администрации Байдена: концепция победы Украины и лукавая концепция Салливана "непоражения Украины" ("наша задача – не допустить поражения"). Всем ясно, что так называемое непоражение на практике означает попустительство гитлеровско-путинской кампании геноцида украинского народа, уничтожение его городов, гражданской инфраструктуры. И вот, наконец, мы услышали. Канцлер Шольц: "Мир может быть достигнут только одним путем – поражением России". Премьер-министр Финляндии Санна Марин: "Мы не знаем, когда закончится война, но мы знаем, что она закончится победой Украины, другого выбора у нас нет". Генсек НАТО Столтенберг: "Мы должны оказать максимальную помощь Украине в наступательном вооружении", – и так далее, такова консенсусная позиция Запада. И знаете – в Москве ее услышали.

Вы обратили внимание на риторику последних дней столичных знаковых фигур? Они уже практически признают это поражение

– пугают, что "ядерная держава не может проиграть", "мы заберем с собой весь мир", "все на кладбища, а мы в рай". Это значит, что они услышали сигнал из Давоса, они поняли, что их ждет в ближайшее время. Но я по-прежнему настаиваю, что все их ядерные угрозы – абсолютно пустой шантаж.

Если уже Киссинджер озвучил, что у Украины после победы есть все шансы и есть необходимость в ее вступлении в НАТО, – это значит, что ситуация действительно кардинально поменялась. Уже есть четкая геополитическая определенность.

Киссинджер последовательно шел к этой концепции – от бывшего Давоса год назад, где он высказался в стиле мирных переговоров, уступок. Он так и остался реалистом. Его упрекали, что он реалист и готов в чем-то уступать сильным тоталитарным государствам. Как реалист, он понял и еще в июле сказал: "Крупнейшее геополитическое изменение 2022 года состоит в том, что на карте появилось новое великое государство, имеющее одну из самых сильных и эффективных армий в Европе". И это полностью меняет ситуацию, в том числе с НАТО. Теперь вопрос уже не в том, что Украину нужно принимать в НАТО после победы, потому что это гарантия безопасности Украины.

Украину нужно принимать в НАТО, и это понимают на Западе, потому что это гарантия безопасности Запада.

Потому что в момент наибольшей угрозы Западу, когда тот толстомордый замминистра в декабре вышел на границу и сказал: собирайте манатки и убирайтесь прочь – кто защищает Запад от этой угрозы? Единственная сильная эффективная европейская армия – это армия Украины. Это все поняли на Западе, и этот поворот не случаен. Они же все в Давосе повторяют тот же тезис: Украина решает проблему нашей безопасности. Отлично высказался Столтенберг: "Да, мы платим деньгами, но украинцы платят кровью, и если они не устоят, нам придется платить кровью". Это Запад сейчас осознал, и это приговор путинскому режиму.

В пользу вашей версии свидетельствует беспрецедентная встреча командующего генерала Залужного и американского визави – начальника объединенных американских штабов генерала Марка Милли. О чем могла идти речь – синхронизация, усиление, определенные гарантии?

Это было гораздо большее сотрудничество – два генерала обсуждали конкретный план определенной наступательной операции. Той самой, о которой генерал Залужный говорил более месяца назад в интервью журналу "Экономист": "Я стою в 80 км от Мелитополя, я готов пройти этот путь, освободить этот город и тем самым сломать российскую систему обороны, превратив всю группировку в Крыму и Херсонской области в большой котел. Но для этого мне нужны…" Он назвал достаточно сдержанный с точки зрения современных представлений набор требований: 300 танков, 700 бронетранспортеров и 600 гаубиц. Я считаю что

два генерала обсуждали уже конкретный ход операции – наступательной операции и ее западных союзников.

Но есть еще один момент, который называется Москва. Кремль. Назначение на должность главы российского генштаба Герасимова и попытка перестроить свою агрессивную наступательную операцию против Украины.

Это последнее окно возможностей, которое Россия забросает трупами мобиков, других военных карт не осталось. Разве что ядерный шантаж, который является привычным фоном. Но есть еще другой аспект. Многие рассматривают назначение генерала Герасимова как свидетельство решимости Москвы перейти в наступление. Но назначение Герасимова свидетельствует о другом – об упорной борьбе внутри военно-политического руководства между министерством обороны и группировкой профессиональных уголовников Пригожина, его ЧВК Вагнера. Ведь Пригожин ведет открытую войну на уничтожение не против Украины, а против министерства обороны России. Я позволю себе процитировать в мужской аудитории тот эпитет, которым Пригожин наградил генерала Герасимова: Пригожин назвал его пи***ом, как и весь генеральный штаб. Но он пошел дальше: в своих заявлениях он набросился уже на администрацию президента, заявив, что там полно предателей, думающих о том, как проиграть войну.

Он идет к власти в России, таков его план, поэтому в Москве сейчас происходит очень острый политический кризис.

События ночи с 10 на 11 января в бункере Путина, когда было принято решение об отстранении пригожинского назначенца Суровикина и возвращении Герасимова – это был военный минипереворот. Потому что Шойгу и Герасимов решили не ждать злой участи генерала Павлова, которого расстреляли за поражение на фронте. Пригожин совершал эти атаки с подачи Путина, Путину, как любому фюреру, нужно объяснить, что виноваты его генералы. Они заставили Путина вернуть Герасимова на его должность, но через два дня после этого появился Пригожин и частично переиграл ситуацию. Это борьба за будущую власть в России после поражения. Задача Пригожина – обвинить всю политическую и военную верхушку и захватить власть в проигравшей войну России как единственный героический воин, пытавшийся победить. Все это лишь ослабляет боеспособность российских вооруженных сил и приближает поражение.

Но ведь у Шойгу и Герасимова, работающих сейчас в спайке, большие полномочия. До сегодняшнего дня они ничего не могли сделать с Пригожиным, хотя возможности генштаба и министерства обороны РФ на порядок больше. Почему они ждали и не совершили того или иного акта против того же Пригожина?

Они именно это пытались сделать в ночь с 10 на 11 января. Эта ситуация классическая, она происходила в гитлеровской Германии. При фашистском режиме конфликт между профессиональными военными и боевиками, преданными лично фюреру, неизбежен. Это был руководитель штурмовых отрядов, немецкий Пригожин, который был в Германии еще 80 лет назад, его звали Эрнст Рем. Рейхсвер – германские Шойгу и Герасимов – также потребовал его снятия. Гитлер приехал к Рему и дал ему пистолет с одним патроном. Рем в камере вынужден был покончить с собой с криками "Хайль Гитлер!" Но ведь это был Гитлер. Наш Гитлер оказался гораздо трусливее а наш Рем – гораздо решительнее. Сейчас очень интересна внутриполитическая драма: Германия 1934 года, ночь длинных ножей повторяется в России, но с обратным результатом. Потому что длинными ножами воспользуются не фюрер и рейхсвер, а Пригожин со своими боевиками – похоже на то. В конце концов, нам все равно, кто из них победит, важно, чтобы они, уничтожая друг друга, приближали конец военного сопротивления России.

В своей так называемой ленинградской речи он был отнюдь не выразителен. Те или иные были вбросы, говорилось, что он будет начинать чуть ли не полный армагеддон, – а тут какая-то скомканная речь. Почему он постоянно высылает того же Медведева? Ничего не нужно подписывать, достаточно молчаливого согласия, молчаливого принятия.

Все эти выступления Медведева совершенно неинтересны, он никто. А Путин в Питере выглядел таким же сморчком под пледиком, как на майском параде на Красной площади. Он тогда был в шоке после первого крупного поражения российской армии и "жеста доброй воли", когда их отбросили от Киева, Чернигова и Сум. Он иначе не мог выглядеть: на прошлой неделе он впервые за свои 23 года пребывания во власти потерпел два очень тяжелых аппаратных поражения. Первое – ночью с 10 на 11 января, когда к нему пришли Шойгу и Герасимов и потребовали немедленно уволить Суровикина и вернуть на должность Герасимова, а он покорился. А второе – когда через два дня к нему приехал Пригожин с противоположным требованием: прекратить "программу дискредитации" со стороны генштаба "героических бойцов" Вагнера и выпустить официальное заявление об их "подвигах".

После этих двух поражений это уже не тот человек, он уже не воспринимается как фюрер.

В криминальном мире – а сейчас мы видим в российской политической военной верхушке криминальное сообщество – опущенный пахан уже не пахан, а тут пахан, опущенный дважды за неделю. А Пригожин только обнаглел от такой наглости – он развернул атаку не только на военное руководство, на п***ров в генштабе, но и на предателей в администрации президента. Я наблюдал реакцию российской пропагандистской машины. Для них объявление, что Суровикин назначен Герасимовым, было совершенно неожиданным, они не знали, как на это реагировать. И с тех пор на патриотических сайтах идет довольно положительное освещение деятельности Пригожина, среди безумных патриотов он набирает баллы. И цинично это эксплуатирует. Я вижу его замысел: он понимает, что Россия проиграла, он запланировал себе роль будущего Гитлера в проигравшей России, в которой он будет рассказывать, что, мол, нам – ЧВК Вагнера, – как говорил Гитлер, воткнули нож в спину предатели из генштаба и администрации президента. На этом он будет играть еще долгие годы в России. Он понимает, что Украина вернет свои территории, вернется на границы, Запад обеспечит безопасность и Украины, и свою через принятие Украины в НАТО и жесткую систему обороны. Что там будет происходить внутри России – туда уже никто не полезет, пусть эти жабы и змеи пожирают как угодно, Украина или Запад туда не полезут, их будет беспокоить только своя безопасность. Там Пригожин со своими уголовниками будут властвовать вволю, ведь освобождаются такие огромные активы собственности – бывшие путинские.

А какую конкретно роль может сейчас сыграть Герасимов? Возможно, его просто сбросили с определенного поста и дали ему конкретную задачу – война против Украины. Могли выставить какой-то срок: даем тебе, чтобы показать кровавый результат, два-три месяца, если не справишься, тогда ты отставлен.

Откуда взяли этого генерала Герасимова? Это не Рокоссовский, которого Сталин вытащил из лагеря в беспомощном положении и поручил ему один из фронтов – Герасимов уже показал себя как руководитель. Весь этот бессмысленный план первых дней войны (Путин ответственен за саму идею войны, за философию ненависти в Украине), план идиотский с шедшими с севера танковыми колоннами разрабатывал Герасимов.

А Герасимов, кстати, заканчивал в Академии генштаба именно танкистское направление.

Да, у них там огромный клан танкистов. Его и Шойгу качества руководителей уже продемонстрированы. Герасимов поставлен не для того, чтобы побеждать в Украине. Герасимов и Шойгу – это военный мини-переворот, они хотели ликвидировать Пригожина, в том числе физически. История ставит большой эксперимент над Россией, это альтернативная история гитлеровского фашизма с Ремом, который победил в 1934 году рейхсвер и сам стал фюрером. Такова сейчас главная интрига в России, тем более они понимают: после Давоса и Рамштайна судьба войны уже решена.

Очень характерным индикатором происходящего в Кремле является не какой-то слив информации, потому что проверить его возможности нет, – есть абсолютно конкретный официальный ответ Пескова на троллинг Зеленского, который сказал, что Путин, возможно, уже не настоящий, уже нет Путина на самом деле. И буквально через пару часов поступило истерическое заявление со стороны кремлевского пресс-секретаря. Они отреагировали! На подобные вещи ни по какому протоколу официальной реакции последовать не должно.

Не так просто Зеленский сказал эту фразу, которая станет знаменитой, чтобы потролить Путина. Я думаю, военное и политическое руководство Украины информировано о той борьбе, которая происходит в Кремле. Действительно, нет никакого Путина после ночи с 10 на 11 января, опущенный пахан уже не пахан. Сначала его "нагнули" генералы, потом его еще нагнул в противоположном направлении Пригожин. И этот жалкий сморчок или его двойник после этого ходил по кладбищу. Я не исключаю, что его нет и непосредственно, в физическом смысле, но в политическом смысле Зеленский совершенно прав и он говорил со знанием дела: после двух аппаратных поражений Путина никакого президента Путина в Кремле не существует.