В России против чеченского лидера Ахмеда Закаева открыли дело за создание в Украине "батальона Ичкерии"
Следственный комитет из Чечни возбудил против бывшего полевого командира и лидера народа в изгнании Ахмеда Закаева уголовное дело по статье о создании "террористического сообщества"
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу управления ФСБ из Чечни.
Уголовное дело возбуждено по материалам ФСБ. Закаева подозревают в том, что он, будучи в Украине, "участвовал в создании террористического сообщества "Отдельный батальон особого назначения вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия".
В ФСБ утверждают, что этот батальон был создан для ведения боевых действий против российских военных.
Ахмед Закаев – полевой командир, глава правительства самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия в изгнании.
- Напомним, 18 октября Верховная Рада признала Чеченскую республику Ичкерия временно оккупированной Россией.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.78
Покупка 39.78Продажа 40.46
-
EUR
Покупка 40.11Продажа 41.1
- Актуальное
- Важное