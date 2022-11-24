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В России против чеченского лидера Ахмеда Закаева открыли дело за создание в Украине "батальона Ичкерии"

24 ноября, 2022 четверг
01:59
война с Россией

Следственный комитет из Чечни возбудил против бывшего полевого командира и лидера народа в изгнании Ахмеда Закаева уголовное дело по статье о создании "террористического сообщества"

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу управления ФСБ из Чечни.

Уголовное дело возбуждено по материалам ФСБ. Закаева подозревают в том, что он, будучи в Украине, "участвовал в создании террористического сообщества "Отдельный батальон особого назначения вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия".

В ФСБ утверждают, что этот батальон был создан для ведения боевых действий против российских военных.

Ахмед Закаев – полевой командир, глава правительства самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия в изгнании.

  • Напомним, 18 октября Верховная Рада признала Чеченскую республику Ичкерия временно оккупированной Россией.

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военные силы Украины
Чечня
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