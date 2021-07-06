В России пропал пассажирский самолет с 22 пассажирами
На Камчатском полуострове в России перестал выходить на связь самолет Ан-26, выполнявший пассажирский рейс
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное МЧС.
В самолете находились 28 человек - 22 пассажира и шесть членов экипажа. Началась поисковая операция.
Маршрут Ан-26 исследуют спасатели.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. В правительстве региона создан штаб по исчезновению самолета.
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