В России пропал пассажирский самолет с 22 пассажирами

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное МЧС.



В самолете находились 28 человек - 22 пассажира и шесть членов экипажа. Началась поисковая операция.



Маршрут Ан-26 исследуют спасатели.



Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. В правительстве региона создан штаб по исчезновению самолета.

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