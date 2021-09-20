В России произошла стрельба в Пермском университете: есть погибшие и раненые
В Пермском государственном университете в РФ молодчик открыл стрельбу, в результате чего есть пострадавшие и погибшие. Его задержали
Об этом передает пресс-служба университета.
Неизвестный открыл стрельбу по студентам и преподавателям в университете в российской Перми.
Как рассказали в издании "Медуза", свидетели происшествия сообщили, что мужчина был в военной форме.
Студенты выпрыгивали из окон.
Пресс-служба университета сообщила о четырех раненых. В свою очередь местные издания пишут, что есть и погибшие. Отмечают, что есть 5 жертв выстрелов.
В Минздраве РФ сообщили, что более 10 человек пострадали во время стрельбы.
Впоследствии стрелка задержали. У него было огнестрельное оружие. Предварительно это 18-летний Тимур Бекмансуров.
В свою очередь пресс-служба университета сообщила, что стрелок ликвидирован.
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