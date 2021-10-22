В России произошел взрыв на военном заводе, есть погибшие

Об этом сообщает Интерфакс.

На месте пожара слышны взрывы. В МЧС РФ подтвердили сообщение о пожаре в цехе под Рязанью, добавив, что в результате происшествия есть пострадавшие.

"В результате технологического процесса произошло возгорание на территории одного из цехов завода "Эластик". Площадь пожара устанавливается", - сказали в ведомстве.