В России произошел взрыв на военном заводе, есть погибшие
Судьба десятерых рабочих остается неизвестной в результате пожара в пороховом цехе под Рязанью (Россия), по меньшей мере пятеро погибли
Об этом сообщает Интерфакс.
На месте пожара слышны взрывы. В МЧС РФ подтвердили сообщение о пожаре в цехе под Рязанью, добавив, что в результате происшествия есть пострадавшие.
"В результате технологического процесса произошло возгорание на территории одного из цехов завода "Эластик". Площадь пожара устанавливается", - сказали в ведомстве.
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