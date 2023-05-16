Об этом сообщают российские СМИ.

Известно, что взрыв произошел на нитке магистрального газопровода "Ямал – Европа" компании "Газпром трансгаз Югорск". СМИ отмечают, что эта нитка и до взрыва не работала.

В экстренных службах сообщили, что в результате инцидента погиб один человек и пострадали пятеро. Чиновники отметили, что взрыв произошел во время проведения ремонтных работ.