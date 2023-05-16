В России произошел взрыв на газопроводе "Ямал-Европа": есть погибшие и пострадавшие
В Ханты-Мансийском округе РФ произошел взрыв на газопроводе. Из-за этого один человек погиб, еще пятеро - пострадали
Об этом сообщают российские СМИ.
Известно, что взрыв произошел на нитке магистрального газопровода "Ямал – Европа" компании "Газпром трансгаз Югорск". СМИ отмечают, что эта нитка и до взрыва не работала.
В экстренных службах сообщили, что в результате инцидента погиб один человек и пострадали пятеро. Чиновники отметили, что взрыв произошел во время проведения ремонтных работ.
- Газопровод "Ямал – Европа" объединяет газовые месторождения севера Западной Сибири и Европу. Он следует из России в Беларусь, где разделяется на две ветвки. Одна направлена в Польшу и Германию, другая – через Украину в Словакию.
- В ночь с 29 на 30 марта в Свердловской области произошел взрыв на газопроводе. Произошла разгерметизация трубы на участке "Ямбург-Елец 1" в результате чего и произошел взрыв.
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