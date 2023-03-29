В России произошел взрыв на газопроводе в Свердловской области
В ночь с 29 на 30 марта в Свердловской области произошел взрыв на газопроводе
Об этом сообщают российские СМИ.
Авария произошла в районе поселка Пелим, Свердловская область. Произошла разгерметизация трубы на участке "Ямбург-Елец 1" – в результате чего и произошел взрыв.
Предварительно пострадавших нет.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.46
Покупка 37.46Продажа 38.32
-
EUR
Покупка 40.3Продажа 41.17
- Актуальное
- Важное