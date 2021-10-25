В России произошел выброс метана на газопроводе

Об этом сообщает Bloomberg .

Компания Kayrros SAS, занимающаяся анализом данных со спутниковых снимков, первой обратила внимание на выброс.

В Газпроме пояснили, что во время ремонта сбросили незначительную часть газа. Однако российская компания не уточнила параметры сброса. Компания Kayrros SAS предположила, что скорость сброса была около 164 тонн метана в час.

"Если сброс происходил в течение часа, то его последствия для климата можно сравнить с выбросами от 8 тысяч автомобилей в Великобритании за целый год", - сообщили журналисты.