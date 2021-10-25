В России произошел выброс метана на газопроводе
В Нижегородской области России произошел выброс метана на участке газопровода, где Газпром проводил ремонтные работы
Об этом сообщает Bloomberg .
Компания Kayrros SAS, занимающаяся анализом данных со спутниковых снимков, первой обратила внимание на выброс.
В Газпроме пояснили, что во время ремонта сбросили незначительную часть газа. Однако российская компания не уточнила параметры сброса. Компания Kayrros SAS предположила, что скорость сброса была около 164 тонн метана в час.
"Если сброс происходил в течение часа, то его последствия для климата можно сравнить с выбросами от 8 тысяч автомобилей в Великобритании за целый год", - сообщили журналисты.
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