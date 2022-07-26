В России призывают повторно "брать Берлин" из-за флага ЛГБТ над Рейхстагом

Об этом он написал в своем твиттере.

В посте говорится, что в 1945 году над Рейхстагом советские воины подняли знамя победы, а в 2022 – там же повесили флаг ЛГБТ.

"Тот же случай, когда нужно, а нельзя повторить!", - возмущается Миронов.

Не менее интересны, чем пост политика, комментарии к нему. У них Сергей Миронов фактически не встретил единомышленников.

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