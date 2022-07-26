В России призывают повторно "брать Берлин" из-за флага ЛГБТ над Рейхстагом
Глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призывает "повторить" и снова захватить Берлин и установить над Рейхстагом красный флаг вместо радужного.
Об этом он написал в своем твиттере.
В посте говорится, что в 1945 году над Рейхстагом советские воины подняли знамя победы, а в 2022 – там же повесили флаг ЛГБТ.
"Тот же случай, когда нужно, а нельзя повторить!", - возмущается Миронов.
Не менее интересны, чем пост политика, комментарии к нему. У них Сергей Миронов фактически не встретил единомышленников.
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